Correa se desmarca del resto de acusados y rehúsa pedir la nulidad

nnn Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama Gürtel, se desmarcó ayer de la mayoría de acusados que han pedido, en la primera sesión del juicio, la nulidad del procedimiento por la ilegalidad de las escuchas que llevaron a la condena de Garzón y de las grabaciones que destaparon el caso.

La primera sesión se centró en la exposición de las cuestiones previas por parte de 18 de los 37 acusados y el único que no presentó ninguna fue el principal afectado por esas escuchas, Francisco Correa, que se enfrenta a la pena más elevada: 125 años de cárcel. Tampoco lo ha hecho su exmujer Carmen Rodríguez Quijano.

Este desmarque de Correa se interpreta como una escenificación de la decisión de colaborar con la Justicia de la que ha hecho gala en los días previos al juicio tras designar un nuevo abogado y pagar los 2,2 millones de euros que le reclaman de fianza civil.

La defensa del extesorero Luis Bárcenas sospecha que Correa y otros tres acusados han llegado a algún tipo de acuerdo o "conformidad" con la Fiscalía, por lo que piden al tribunal que reclame al Ministerio Público que aclare si ese es el motivo que le ha llevado a pedir cambiar el turno de los interrogatorios, que en un principio estaba previsto que abriese el líder de la trama. La fiscal ha pedido concretamente que antes de Correa declaren, por este orden, los acusados Jacobo Gordón, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente José María Aznar); el constructor Alfonso García-Pozuelo y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández, solicitud que aún no ha resuelto el tribunal y que ha llevado a otros abogados a intuir que estos cuatro acusados han llegado a algún tipo de acuerdo con Fiscalía.

peñas, el “confidente"

Tampoco se adhería a las peticiones de nulidad José Luis Peñas, exedil de Majadahonda que con sus grabaciones a Correa destapó la trama, si bien planteó como cuestión de nulidad la ausencia de lectura previa de sus derechos constitucionales cuando compareció en 2009 ante el instructor que llevó el caso cuando Garzón lo derivó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fallecido Antonio Pedreira. Al hacer esta alegación, el abogado de Peñas destacó que no debía interpretarse como un alejamiento de la colaboración del exedil con la justicia, sino que lo hacía en estricto derecho de defensa de su cliente, que se enfrenta a 6 años y 5 meses de cárcel.

Siete de los acusados que ayer expusieron sus peticiones reclamaron al tribunal por distintos motivos permiso para ausentarse de las jornadas del juicio que no les afecten directamente. Entre ellos, Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", que alegó "dolencias médicas".

Antes de las defensas era el turno de las acusaciones, dos de las cuales, Adade y el PSOE, han reiterado su petición de que el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio, solicitud que ya fue rechazada por el tribunal. Adade ha justificado esta petición en las acusaciones contra Bárcenas sobre el dinero que supuestamente sustrajo de la contabilidad paralela del partido y luego ocultó en sus cuentas de Suiza."

La exministra Ana Mato, encausada en este procedimiento en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP, finalmente no ha comparecido al juicio y será representada por su letrada.

El juicio continúa en la jornada de hoy con la exposición de las cuestiones previas del resto de los acusados y una vez concluida esta fase comenzará la de los interrogatorios.n