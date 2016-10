Las consultas del rey apuntan a una investidura casi al límite

nnn La nueva ronda de consultas del rey con los representantes de los partidos anunciada ayer apunta a que, en caso de que los socialistas decidieran finalmente abstenerse y permitir la investidura de Mariano Rajoy, se votaría en el pleno del Congreso casi al límite de convocarse las nuevas elecciones. El día 31 de octubre es el plazo fijado para que haya presidente del Gobierno o para que se convoquen automáticamente los terceros comicios, y el calendario posterior a la ronda de consultas de Felipe VI hace prever que la posible investidura de Rajoy se hiciera efectiva el 30 de octubre o, si se aceleraran los trámites, la jornada anterior, el 29.

A siete días de que venza el plazo iniciará el rey su ronda de consultas con los dirigentes de los diversos partidos para sondear si un candidato -Rajoy es el único con posibilidades- puede obtener los apoyos suficientes. Será los días 24 y 25 de octubre cuando protagonizará esas conversaciones, según comunicó el monarca a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en una entrevista celebrada en el despacho del jefe del Estado.

La Casa del Rey explicó que Felipe VI acordó con Pastor que, cuatro días antes de las consultas, el 20 de octubre, la presidenta del Congreso le hará llegar "la relación de representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria".

por el psoe, javier fernández

Por parte del PSOE acudirá el presidente de la gestora, Javier Fernández, quien encabezará el Comité Federal de su partido que tendrá que decidir antes de que acuda a Zarzuela -se baraja como fecha más probable para ese cónclave

la del domingo 23 de octubre- si permite la investidura de Rajoy. Ana Pastor no adelantó qué días podría celebrarse el posible debate de investidura o si decidirá acordar un formato más corto para que la votación pueda producirse antes, y señaló que esa ronda de consultas determinará si hay pleno de investiduras o nuevas elecciones.

No hay demasiadas opciones para ese debate si se tiene en cuenta que la fecha tope para una votación de investidura es el 31 de octubre y que unos días antes, el 28 y 29, se celebra la Cumbre Iberoamericana en Colombia a la que inicialmente estaba previsto que acudieran tanto Mariano Rajoy como el rey. La Zarzuela confirmó la presencia de Felipe VI en esa cita, pero fuentes del Gobierno reconocieron que la participación de Rajoy está en el aire y que, si hubiera sesión de investidura en esas fechas, sería perfectamente comprensible que no acudiera a la misma. Pastor recordó que le corresponde a ella convocar el pleno con una anticipación que no tiene por qué llegar a las 48 horas, sino que puede hacerse con más urgencia, con lo que el debate podría comenzar el miércoles 26 o el jueves 27 de octubre, dentro de los plazos legales.

De comenzar el miércoles 26, la primera votación -en la que el candidato necesita mayoría absoluta- se produciría el jueves 27 y la segunda -en la que ya sólo requiere mayoría simple- el sábado 29. De aplazarse un día más el pleno, la investidura sería el 30 de octubre, domingo.

Esta opción gana enteros debido a que permitiría que el rey hubiera regresado ya de la cumbre de Cartagena de Indias el día 30 y, por tanto, estuviera en España en la votación definitiva de la investidura y recibiera ese mismo día a la presidenta del Congreso para que le comunicara el resultado de la votación. Así, el 31 de octubre podría ser el acto de jura de Rajoy en Zarzuela, que si se efectuara un día antes estaría condicionado por la hora en que el rey regresara a España esa misma jornada. n