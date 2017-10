El Constitucional dejará sin efectos en próximas horas votación del Parlament

Fuentes del Tribunal han informado a Efe de que entre los magistrados la interpretación que se hace de las medidas cautelares urgentes que pide el recurso de amparo del PSC en defensa de sus derechos políticos es la de que el escrito no pide la suspensión previa del pleno o de la votación, sino anular los efectos de los mismos.



Así, el TC va a aceptar la medida cautelar que el recurso pide cuando lo admita a trámite, dejando sin efectos cualquier resolución del legislativo catalán en su sesión de hoy.



Se trata de una medida urgente, en los términos solicitados en el recurso del PSC registrado en el TC hacia las 14.00 horas de hoy; pero no era necesario adoptarla, han explicado las citadas fuentes, antes de celebrarse la votación, que ya está teniendo lugar.



En cualquier caso, las fuentes han explicado que la decisión de dejar sin efectos afecta a la convocatoria del pleno del Parlament tramitada por su Mesa y, así mismo, a la votación consiguiente y a cualquier otra resolución.



"Está prevista la votación de la citada iniciativa", dice el recurso del PSC en referencia a la votación de la independencia; y añade: debe ser suspendida cautelarmente de modo urgente porque de no hacerse y "suponiendo que se aprobara, quedaría producido un perjuicio irreparable, y se perdería el objeto del amparo solicitado".



Pero el recurso continúa pidiendo al TC, concretamente, que "acuerde, de conformidad con lo dispuesto por la ley, la suspensión de los efectos del acto impugnado y cualesquiera otras medidas cautelares que estime pertinentes para asegurar el objeto del amparo solicitado".



Esa es la petición que aceptará en las próximas horas o, a más tardar el lunes, el Constitucional, según las fuentes citadas.