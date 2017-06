El Constitucional, atado de manos frente a Puigdemont

nnnEl Tribunal Constitucional afronta con muchas dudas la posibilidad de suspender provisionalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para obligarle a cumplir sus sentencias, y no prevé llegar a tomar esa decisión de oficio ni probablemente aunque el Gobierno se lo pida. Y es que las dudas existentes entre magistrados de distinta orientación ideológica no suponen que hoy por hoy sea imposible la suspensión al president si incumple las resoluciones. Pero sí implican que por diferentes motivos resulte altamente improbable.

El alto tribunal suspendió cautelarmente el pasado mes de abril las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum. Aquella resolución apercibía al Govern, de manera muy detallada en sus órdenes y prohibiciones, que debía acatar el fallo. Es una de las resoluciones del TC que se incumplirían si se convocara el referéndum independentista catalán. Si el Govern lo hiciera, y ante un incidente de ejecución, el alto tribunal reaccionaría en primer lugar anulando el acto administrativo de la convocatoria. La fiscalía actuaría después por desobediencia.

Más allá de este punto, la decisión de suspender a Puigdemont debería recaer en el Gobierno y el Senado (así lo permite la Constitución en su artículo 155), opinan las fuentes del TC consultadas. Pero poner al tribunal en el brete de ser el que adoptara tal medida suscita muchas inquietudes entre los magistrados. Por ejemplo, no están seguros de como responderían las instancias europeas. Y sobre todo se resisten a entrar en el ámbito penal y político.

La unanimidad

Además, por un lado la norma que deberían aplicar, la Ley Orgánica del TC en su versión reformada por el PP en 2015, fue recurrida ante el propio Tribunal Constitucional, y aunque fue avalada por la mayoría no suscitó la unanimidad de los magistrados. Y los fallos frente al independentismo han venido siendo resueltos con el aval de todos los miembros del Constitucional, porque en su seno existe un acuerdo, tácito pero real, de mantener en todo lo posible tal unanimidad en lo referente al problema catalán.

Tras la reciente renovación del alto tribunal es casi seguro que una posible suspensión a Puigdemont contaría con al menos 4 votos contrarios sobre 12. Junto a ello, la citada reforma que permite adoptar la suspensión al TC sigue vigente, pero debilitada porque el Congreso aprobó en diciembre una proposición de Ley para derogarla.

La tramitación de esa iniciativa lleva seis meses paralizada en la Comisión Constitucional, un plazo extraordinariamente largo. Pero eso no impide que el texto haya sido desautorizado por el Legislativo. De este modo, fuentes del TC coinciden en señalar que los magistrados preferirían llegado el caso dejar al Gobierno y las fuerzas políticas que lo quieran sostener en el Senado la posibilidad de llegar a una suspensión de Puigdemont o de miembros de su ejecutivo.

Mientras, las fuerzas políticas de la oposición volvieron a salir en tromba contra Puigdemont. En concreto, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, remarcó que la propuesta del presidente catalán de acudir al Congreso sólo después de fijar fecha y pregunta al referéndum unilateralmente demuestra que "no tiene voluntad de dialogar", a la vez que Ciudadanos ve "fracasada" su estrategia y reclama elecciones y Albiol aseguró que Puigdemont "cometería un grave error si pone fecha y pregunta" al referéndum. n