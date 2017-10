El conseller Santi Vila deja su sitio en el Govern cansado de pedir diálogo

nnn El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, presentó en la noche de ayer su dimisión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo hizo después del anuncio de Puigdemont de su decisión de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En un apunte en su cuenta de Twitter, afirmó: "Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al presidente Carles Puigdemont y a los catalanes". Vila no tiene acta de diputado en el Parlament, por lo que la mayoría soberanista en la Cámara catalana no pierde ninguno de los 71 diputados con los que cuenta en estos momentos.

Santi Vila entró en el Govern en 2012 con el primer Ejecutivo de Artur Mas, procedente de la Alcaldía de Figueres (Girona), entonces como conseller de Territorio y Sostenibilidad, cargo que conservó hasta enero de 2016, cuando pasó a liderar la Conselleria de Cultura. Un año y medio después, en julio de este año, Puigdemont lo nombró titular de la cartera de Empresa y Conocimiento en sustitución de Jordi Baiget, que fue destituido tras expresar sus dudas acerca de la hoja de ruta del Govern.

Vila, que ya había advertido en privado que dimitiría si el Govern optaba por una declaración unilateral de independencia, se reunió unos minutos con Puigdemont en su despacho en el Parlament.

El hasta ahora conseller de Empresa y Conocimiento se había significado dentro del Govern por sus posiciones moderadas en relación con el proceso independentista e incluso había expresado públicamente su incomodidad por tener que gobernar con el apoyo parlamentario de la CUP. Vila pone fin así a su trayectoria en el Govern, después de que ejerciese como conseller de Territorio y Sostenibilidad con Artur Mas en la presidencia y asumiera con Puigdemont la cartera de Cultura, que en julio pasado cambió por la de Empresa tras la destitución de Jordi Baiget. En este departamento ha visto cómo centenares de empresas -más de 1.500 desde el 1 de octubre- se han llevado la sede social de Cataluña.

Vila protagonizó en 2014 la primera boda homosexual de un miembro del Govern y es autor de diversos artículos científicos y de divulgación sobre el integrismo católico en Cataluña. n