En su turno, el portavoz del PP en la comisión, José Ramón García Hernández, ha recordado el pacto de reparto de presidencias de comisión alcanzado a principios de legislatura, que daba autonomía a cada grupo para elegir a sus candidatos, y ha recordado que "los pactos están para cumplirse" y para no caer en posiciones "antipolíticas" o "populistas".

El portavoz de Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, candidato alternativo de las minorías, ha insistido en aprovechar el aplazamiento para pedir un informe de idoneidad sobre Fernández Díaz a la comisión de Calidad de la Democracia, una pretensión que PP y PSOE han coincidido en desechar.

La oposición ha aceptado el aplazamiento, pero ya han avisado de que no van a variar su rechazo a que Fernández Díaz, reprobado por el Congreso y objeto de una comisión de investigación por su labor en Interior, sea `premiado` con una Presidencia de comisión. El exministro, que ayer dijo no entender la polémica entorno a su persona, no estaba presente en la sesión.