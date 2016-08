En Comú avisa a Rajoy y Sánchez de que no se podrá gobernar sin dar libertad a los pueblos para decidir su futuro

En su intervención en el Debate de Investidura, Domènech ha reafirmado su voto en contra de la reelección de Mariano Rajoy subrayando que el PP "ha batido los récords de corrupción, ha robado a la ciudadanos y no puedes ser el futuro".

"Ese partido no es blanqueable, por muy bueno que sea el detergente", ha añadido a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, a quien ha aprovechado para avisar de que "Roma no paga traidores" y que debería "cuidar sus espaldas" por tratar de doblegar al PP.

A partir de ahí, ha llamado a buscar una alternativa, que admite que sería "compleja". "Podemos esperar al final del debate o al resultado de las elecciones de Galicia y País Vasco, o incluso a los turrones de Navidad, pero aquí hay una pregunta que subyace: o nos quedamos atrapados en el pasado, o creamos una alternativa", ha resumido.

Y en ese punto ha querido dejar claro que "la lección" que se debe aprender es que "no se puede gobernar en este país sin contar con la representación y el grito que supuso el grito en contra de la desigualdad, y no se podrá gobernar sin contare que la libertad y la posibilidad de discutir cómo se configuran los pueblos de este Estado". "Podéis ir a terceras o cuartas elecciones, pero no se podrá gobernar", ha remachado.

El presidente le ha respondido que no entiende que el orador de En Comú defienda la autodeterminación con palabras de Manuel Azaña, presidente de la República como amigo de los separatismos, y ha insistido en que la alternativa que ahora defiende el PP y Ciudadanos es "la mejor", y preferible a una alianza de muchos partidos como la que sumaría la izquierda, y a unas terceras elecciones.