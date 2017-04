Ciudadanos no ve "extraño" que Rajoy tenga que declarar por la Gürtel

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho este martes que no ve "extraño" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que declarar por la Gürtel: "No nos extraña con los casos de corrupción que tiene el PP", ha aseverado.



Así, se ha expresado la dirigente `naranja` en rueda de prensa después de conocer que el tribunal que preside Ángel Hurtado haya decidido, por mayoría de dos a uno, llamar a declarar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto.



En esa línea, Arrimadas ha hecho hincapié en las medidas que está impulsando Ciudadanos "para luchar contra la corrupción". "Esto demuestra la necesidad de las medidas que está impulsando Ciudadanos en el Congreso para luchar contra la corrupción"., ha defendido.



De hecho, ha recordado que Cs es el "primer partido" de toda la democracia que ha presentado y registrado una "ley integral contra la corrupción" con el objetivo de "eliminar indultos a los políticos corruptos", "eliminar aforamientos" y "proteger a los denunciantes por casos de corrupción", entre otras propuestas.



"NUESTROS COMPAÑEROS DE MURCIA ESTÁN EN NEGOCIACIONES"



Por otro lado, preguntada por cómo van las conversaciones con el Partido Popular en la Región de Murcia de cara a la investidura del candidato `popular` Fernando López Miras, Arrimadas ha respondido que "están en negociaciones", pero que de momento "no hay ningún acuerdo" ni "ninguna novedad".



La también líder de la oposición en el Parlamento catalán ha expresado que Murcia "merecía tener un presidente que no esté imputado por corrupción" y ha vuelto a recordar al PP la condición de "eliminar privilegios a los políticos" porque de lo contrario, ha subrayado, "no va a haber una nueva investidura" si de su partido depende.