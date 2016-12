Ciudadanos, en desacuerdo con las subidas de impuestos

n n n Los primeros movimientos del Gobierno del PP hacia la confección de los Presupuestos del Estado para 2017 no han gustado a algunos de sus potenciales aliados. Los populares necesitarán apoyos en el Congreso para su aprobación, al estar en minoría, y Ciudadanos o PNV son dos de las formaciones con las que podrían contar. Sin embargo, Ciudadanos expresba ayer su desacuerdo con las subidas de impuestos que ha adoptado el Gobierno y se ha remitido a la Ejecutiva que celebrará el partido el lunes que viene para forjar una posición definitiva respecto de estas medidas económicas.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se manifestó de este modo en el Congreso, un día después de conocer las decisiones del Gobierno en materia económica: deja el techo de gasto de 2017 igual que el del cierre de este año y propone gravar algunos impuestos para obtener unos 7.000 millones de euros. Sobre esto segundo, Villegas ha sido claro: "No estamos de acuerdo. Creemos que se podía haber hecho más esfuerzo en la lucha contra el fraude y en la reducción de la administración, y así hubiéramos podido cuadrar los números con una menor subida de impuestos". Preguntado por si cree que el ministro Cristóbal Montoro, con estos gravámenes, ha incumplido promesas electorales del PP afirmó: "Eso lo tendrá que arreglar Montoro con los votantes de su partido".

El pnV, tampoco

Mientras, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, sostuvo que es "mucho más posible" que el Gobierno del PP acuerde los presupuestos de 2017 con el PSOE que lo haga con el PNV. En una tertulia en Radio Euskadi, Egibar aseguró que el PNV no negociará los presupuestos del Estado "como un cambio de cromos" y que no los apoyará por "dos enmiendas de campanario", sino que exigirá "cosas estructurantes" como la mejora del autogobierno o el cambio de la política penitenciaria.

El también presidente del PNV de Gipuzkoa afirmó que "no va a ser suficiente" con que el Gobierno central retire recursos presentados contra leyes y medidas vascas para que se produzca una negociación porque eso solo supondría volver a la situación previa a la "invasión competencial y recentralización" realizada antes por el PP.

Sobre el futuro de los presupuestos y la subida de impuestos también se pronunció ayer la minsitra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que sostuvo que el Gobierno "no ha incumplido la promesa" que hizo de no subir los impuestos, sino que "ha pedido un esfuerzo adicional en el ámbito de los ingresos a las empresas más grandes". Báñez respondía así, en una visita al Centro Especial de Empleo Hotel Ilunion, a preguntas sobre las bases de los futuros presupuestos del Estado para 2017, aprobadas el viernes. Especificó que esas medidas no implican que paguen nuevos impuestos "ni las familias ni las pymes ni los autónomos". Incidió en que se pide "un esfuerzo solidario a las empresas de más tamaño".

La ministra situó el pacto alcanzado con el PSOE, al que espera su sumen más partidos políticos, en el "cumplimiento con Europa", y aseguró que la mejora de los ingresos es fruto de la confianza y del crecimiento de las oportunidades.