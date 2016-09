Ciudadanos avisa: "Si Barberá mantiene su cargo, no contará con nuestro apoyo"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido este miércoles en que si la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, no renuncia a su cargo en cuanto sea imputada formalmente, "Mariano Rajoy no podrá contar con el apoyo" del partido naranja para una investidura.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Villegas ha señalado que la imputación de Barberá por presunto blanqueo de capitales puede producirse en los próximos días y que en ese caso si Rajoy quisiera nuevamente presentarse a la investidura con el apoyo del partido naranja, tendría que hacer que "la señora Barberá deje el acta". De lo contrario, Ciudadanos no le daría su apoyo.

Es más, el vicesecretario general ha anunciado que si Barberá no renuncia, se estaría "incumpliendo" el pacto contra la corrupción que firmaron ambos partidos y que, según ha recordado, "asumió el señor Rajoy".

"En el caso de que haya imputados en el ámbito del Congreso, del Senado o del Gobierno, deben abandonar su cargo público. Esto está muy claro y nos vamos a mantener en ese criterio", ha recordado.

Respecto a las declaraciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en las que afirmaba que, en virtud de ese pacto, Barberá no estaba obligada a dimitir como senadora mientras no sea procesada, Villegas ha dicho que si el PP aplica ese criterio, "no podrá decir que cuenta con 170 votos porque los de Ciudadanos no estarán ahí".

A pesar de todo, Villegas ha manifestado que confía en "la versión" de otros miembros del PP que sostienen que Rita Barberá "puede abandonar su cargo en las próximas horas".