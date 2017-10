Ciudadanos aboga por que el Senado apruebe el 155 independientemente de lo que haga Puigdemont

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha insistido en que el Senado siga "con su misión", aunque Puigdemont asuma la legalidad constitucional del Estado y convoque unas elecciones dentro de la legalidad española que, a su juicio, "es la única existente". "No nos podemos fiar de Puigdemont, el Gobierno ha cometido el error de fiarse de ellos en demasiadas ocasiones", ha explicado.



Por ello, ha apoyado la aplicación del 155 que, según él, "se debería de haber aplicado hace tiempo", para "dar una certidumbre a todos los españoles y todos los catalanes" y ha recordado que el conflicto secesionista "se va a acabar en un plazo determinado" gracias a "unas elecciones" que se celebrarán "como mucho en seis meses". "Aunque esperamos que puedan ser en tres meses para no alargar esta situación", ha añadido.



Además, ha lamentado que tanto Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, "hablen de diálogo pero no lo practiquen" y ha asegurado que "desprecian profundamente las instituciones democráticas", incluyendo las de todo el país y también las de Cataluña.



El secretario general de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones antes de que Puigdemont enviase al Senado las alegaciones de la Generalitat sobre el artículo 155 y de que designase al delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado Miquel Angel Estradé y Josep Lluís Cleries para que le representen en el proceso de tramitación del artículo 155 en el Senado. A partir de las doce de la mañana de este jueves, la comisión creada para debatir el asunto procederá a estudiar la documentación aportada a través de un burofax.



"NOSOTROS NO SOMOS EL GOBIERNO"



Por otro lado, el secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha recordado, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, que será el Gobierno "el que tenga que desarrollar los trámites burocráticos del 155" y decidir si el artículo "intervendrá" o no en los medios de comunicación públicos de Cataluña. "Nosotros no somos el Gobierno", ha aclarado



No obstante, ha declarado que "lo que está ocurriendo en TV3 es lamentable": "Manipulaciones en estado puro, un director que da mítines con la estelada y adoctrinamiento de menores" y ha explicado que los ciudadanos catalanes están "agotados con un tema que no lleva a ningún sitio", que implica "una fuga de empresas sin precedentes en Cataluña" y que "solo divide a la sociedad catalana".



Por ello, De Páramo ha insistido en que se ha llegado a "un punto de no retorno" que "solo se soluciona con unas elecciones de verdad", aunque Puigdemont les tenga "miedo" porque "sabe que su partido está hundiéndose y en vías de extinción".