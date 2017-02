Cifuentes presenta su candidatura a liderar el PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este martes su candidatura a presidir el PP de Madrid. "Ya hemos llegado al río y quiero cruzar el puente y por eso os anuncio que he decidido presentarme como candidata a presidir el PP de Madrid", ha afirmado. "Me habréis oído citar en más de una ocasión esa famosa frase de Julio César que dice que `Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente`. Pues bien, ya hemos llegado al río y quiero cruzar el puente y por eso os anuncio que he decidido presentarme como candidata a presidir el PP de Madrid", ha afirmado Cifuentes en alusión a las palabras que ha repetido a lo largo de estos meses siempre que le preguntaban por su intención de presentarse a liderar el partido. Tal y como había asegurado, en el momento de presentar la candidatura dejaría la Presidencia de la Gestora, y así lo ha anunciado este martes dejando el mando de la Gestora hasta el Congreso regional, que se celebrará del 17 al 19 de marzo, al secretario general, Juan Carlos Vera. "Mientras cruzo el puente tu te quedas al mando del barco", ha dicho a Vera entre los aplausos de los presentes en la reunión de la comisión gestora. La popular ha relatado que la decisión de presentar su candidatura "no ha sido fácil". Ha tomado la decisión tras "pensarlo mucho" y consultarlo con numerosas personas, ha explicado. Cifuentes ha indicado que muchos populares le habían pedido dar el paso y lo ha dado fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, por el "apoyo y el cariño" que ha encontrado, especialmente el último año, entre la militancia; y en segundo, por el "convencimiento profundo" de que el proyecto colectivo que iniciaron hace un año "no se puede detener ahora". "No debemos dar ni un paso atrás en ese objetivo compartido de revitalizar el partido, devolver el protagonismo y la ilusión a los militantes, avanzar en la regeneración democrática y recuperar nuestra credibilidad ante los ciudadanos", ha defendido Cifuentes, quien ha apostado por "seguir avanzando". En su opinión, el PP de Madrid "tiene que consolidarse como un referente de las políticas de centro, del compromiso con todos aquellos que lo están pasando mal" y un "referente también de la defensa de la libertad, e la calidad en la prestación de los servicios públicos y de la honestidad en la gestión".