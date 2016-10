Cientos de manifestantes marchan por el centro de Madrid con cánticos contra Felipe González y Susana Díaz

"Felipe, golpista, eres un fascista" ha sido el cántico más repetido contra el papel jugado por el expresidente del Gobierno en la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy. "Vergüenza me daría, ser Susana Díaz" ha sido otra de las consignas más escuchadas en una marcha cuyo lema de cabecera es: "Ante el golpe de la mafia, democracia. No a la investidura ilegítima".



Otros coreaban lemas como "Esta investidura es una basura", "Ese presidente es un delincuente", enarbolando banderas de la República, de la izquierda castellana, el PC y algunas de Podemos.



El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el diputado de Podemos Rafael Mayoral y uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, han hecho acto de presencia poco antes de las seis de la tarde en la protesta `Rodea el Congreso`.



Puño en alto, los dirigentes se han despedido de un grupo de seguidores en el control policial de la calle Zorrilla, junto al Museo Thyssen, antes de asistir en el Congreso a la segunda votación en la que previsiblemente resultará investido Mariano Rajoy.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, confirmó esta tarde que finalmente no asistiría a la concentración.



El tráfico en el Paseo del Prado se ha cortado a las 17.45 horas, cuando han comenzado a sumarse a la protesta decenas de personas, la mayoría con banderas del Partido Comunista de España.



Los olés tras una saeta de un señor mayor con una gran pancarta coronada con una bandera republicana han dado paso al comienzo de la marcha a tímidas consignas habituales desde las manifestaciones del Movimiento 15M de 2011.



Otros lemas que han sido coreados son: "Que no nos representan" o "La voz del pueblo no es ilegal" y se han podido ver carteles con lemas como "El PP engaña, roba y amordaza" o "No a la mafia golpista". También ha habido quienes portaban pancartas con la leyenda "No es no" y "Barones golpistas", en alusión a la crisis que vive el PSOE.



La manifestación, de acuerdo a lo autorizado por la Delegación del Gobierno, debe acabar a las 21.00 horas en la Puerta del Sol.