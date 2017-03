Los catalanes contrarios a la independencia son un 4% más que los partidarios

Los partidarios del `no` a la independencia se imponen con un 48,5% a los partidarios de un Estado catalán (44,3%), rompiendo el empate técnico de los dos últimos barómetros del Centre d`Estudis d`Opinió (CEO) de la Generalitat, mientras que un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,6% no responde.