Catalá resta validez a una "no declaración de independencia"

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha dejado claro que habrá que esperar a que termine el pleno del Parlamento de Cataluña, aunque ya ha adelantado que no se puede dar por válido un pronunciamiento que parte de un ley suspendida por el Tribunal Constitucional y de un referéndum "con un recuento irregular".



Fuentes del Gobierno consideran que es inadmisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", en alusión al discurso de esta tarde de Puigdemont en el Parlament.



Fuentes del Gobierno han asegurado a Efe que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional, y tampoco se puede dar como válido el supuesto recuento de un referéndum "fraudulento e ilegal".



"Ni mucho menos" dar por sentado que los catalanes han dicho que quieren independencia, han agregado las fuentes, que han insistido en que no es admisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".