La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, la gallega Carolina Bescansa, ha anunciado este miércoles que no va a integrarse en ninguna candidatura para aspirar a formar parte de la nueva dirección estatal que salga de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre. Como ella, el secretario de Economía, Nacho Álvarez, también ha decidido dar un `paso atrás`.



En una carta que han publicado en el foro de militantes `Plaza Podemos`, recogida por Europa Press, los dos dirigentes lamentan que tanto el sector del secretario general, Pablo Iglesias, como el del secretario político, Íñigo Errejón --"los equipos más fuertes"-- hayan actuado "de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo".



"Por eso no podemos integrarnos en ninguna de las listas que competirán por la dirección política de la organización. No queremos retroceder ni eludir nuestra responsabilidad. Sencillamente creemos que seremos más útiles trabajando para la recuperación de los grandes debates políticos que fundaron Podemos, y para impulsar los acuerdos que tendrán que producirse después de Vistalegre. En estos momentos, eso sólo lo podremos conseguir dando un paso hacia el margen en esta escena", aseguran.



Bescansa y Álvarez han anunciado su decisión de dejar los órganos de dirección del partido a escasas horas de que finalizara el plazo fijado para presentar candidaturas y proyectos a la dirección, y después de haber intentado sin éxito pactar con el resto de equipos unas reglas de funcionamiento comunes con su proyecto `Pensando Vistalegre`.



PODEMOS, "ATRAPADO EN EL EJE DE CONFRONTACIÓN" DE IGLESIAS Y ERREJÓN



En su escrito, lamentan que aunque Vistalegre II era para muchos "una necesidad inaplazable" y la oportunidad para "abrir las mesas de trabajo, debatir y reformar la herramienta", Podemos ha llegado a esta cita "atrapado en un eje de confrontación entre dos compañeros".



"Este eje ha dificultado el desarrollo de los debates que alumbraron e hicieron florecer a nuestra organización, los debates sobre los derechos, el trabajo, la dignidad, la soberanía y la democracia. La intensificación y la extensión territorial del enfrentamiento ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo, muchas veces con enorme sacrificio, y que esperan de nosotros que sigamos defendiendo sus derechos", denuncian.



Los dos dirigentes recuerdan que hace un mes lanzaron su iniciativa Colectivo Mayo-2011 para poner a disposición de los militantes el espacio de debate `Pensando Vistalegre`, con el objetivo de lograr "un acuerdo de mínimos destinado a desactivar el enfrentamiento, evitar el choque de trenes y permitir al conjunto de la organización debatir sobre proyectos políticos y propuestas organizativas".



"Hoy debemos admitir que, por ahora, no hemos logrado nuestros objetivos. Sin embargo, seguimos creyendo en lo acertado de una posición que, estamos seguros, es mayoritaria en la organización", aseguran. "Pensamos que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, voluntad que es compartida por la gran mayoría de las personas inscritas en Podemos", critican.



Bescansa y Álvarez cierran su carta manifestando que ha sido "un honor formar parte del Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos" y "poder dirigir, respectivamente, la Secretaría de Análisis Político y Programa, y la Secretaría de Economía".



"Nos hemos esforzado por aportar lo mejor de nosotros mismos en ambas tareas, pero ahora mismo creemos ser más útiles ayudando, desde una posición distinta, a que nuestra organización afronte en las mejores condiciones posibles los retos que tendrá que superar a partir del 13 de Febrero", aseguran.



"Seguimos y seguiremos defendiendo el Podemos bonito y útil por el que siempre hemos apostado, y trabajando todos los días para ser más y ser mejores. Con fraternal gratitud", concluyen su escrito.