Cargos de Podemos admiten que hay "muchísima división"

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijoayer que "la fortaleza" del número dos del partido, Íñigo Errejón, "no se puede construir debilitando" al secretario general, Pablo Iglesias, y lamentó la "imagen de muchísima división" que está dando la formación estos días. En una entrevista en la cadena Ser, comentó que en las últimas semanas ha habido un "proceso de debate" en el partido "que se ha tensionado" hasta el punto de que "ha podido desgastar o dañar" no solamente a Podemos, sino en concreto a Iglesias. "Podemos no será Podemos sin Íñigo Errejón, pero la fortaleza de Íñigo no se puede construir debilitando a Pablo o dañando a Pablo", sostuvo.

Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, interpretó la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea como un "cierto castigo" al haber formado parte de un proyecto distinto al del secretario general del partido en la región, Ramón Espinar. Maestre (afín a Errejón) encabezó la candidatura para renovar el Consejo Ciudadano de Podemos en la región a la que se adhirió el propio López y que perdió las primarias frente a la alternativa liderada por Espinar, del ala ‘pablista' del partido.

El propio Espinar aseguró ayer que la destitución de José Manuel López ha sido una decisión "democrática", "legítima" y "ceñida a su ámbito territorial", al tiempo que señaló que "nadie es imprescindible" en el partido. El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid destituyó el pasado viernes de su cargo de portavoz en la Asamblea a López, afín al número dos del partido.

En una nota remitida por correo electrónico a los inscritos en la página web de Podemos en la Comunidad de Madrid, Espinar comentó que López "ha hecho un buen trabajo durante este tiempo" y confía en que "ahora pueda centrar sus esfuerzos en el trabajo como diputado en la Asamblea". Según explica, su destitución no tiene "nada que ver" con el proceso de debate para la Asamblea Ciudadana estatal de Podemos, el llamado Vista Alegre II, ya que "se circunscribe al ámbito de la Comunidad de Madrid".

visión gallega

Desde Galicia, la secretaria general de Podemos en la comunidad autónoma, Carmen Santos, censuró que "ciertas personas, cargos y militantes" del partido que "se sitúan públicamente como afines" al número dos de la formación a nivel nacional, Íñigo Errejón, lleven a cabo "prácticas que perjudican mucho". Santos se refirió, a preguntas de los medios de comunicación, a lo ocurrido en la comunidad, donde se produjo una "famosa dimisión en bloque" que, a su vez, provocó la renovación de la dirección del partido en Galicia.