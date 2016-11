Caballero pide a Susana Díaz que opte a liderar el Partido Socialista

nnn El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó ayer ha confirmado que pedirá a Susana Díaz que opte a ser secretaria general del PSOE, aunque precisó que, antes de la celebración del congreso y de las primarias, su partido debe llevar a cabo "un debate" de ideas para redefinir su proyecto y ocupar el espacio de centroizquierda que, en su día, tuvo el PSOE "de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero". En una rueda de prensa, el regidor olívico (que también es miembro nato de la Ejecutiva del PSOE, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias) subrayó que "primero hay que relanzar el partido y luego elegir secretario general".

"Yo propondré una secretaria general. Ya se lo pedí a Susana en su día porque creía que era la persona óptima, pero dijo que no y se presentó Pedro Sánchez, al que apoyamos. Pero sigo pensando lo mismo (de Díaz), y cuando se abra el plazo le pediré que opte a ser secretaria general", proclamó Caballero.

Según manifestó el alcalde de la ciudad olívica, la persona que dirija el proyecto socialista tiene que llevar al partido a "ocupar todo el espacio del centroizquierda, de la socialdemocracia", y no alguien "que quiera estar solo en el centro, o solo en la izquierda".

La propia Susana Díaz dijo ayer que éste no es momento de "proyectos personalistas" en el seno del PSOE sino que el partido tiene que tener un proyecto "autónomo" de la derecha y de Podemos. Así lo dijo tras la entrevista del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez del pasado lunes en la que hizo pública su intención de volver a dirigir al partido y propuso un acercamiento a la formación morada y a trabajar "codo con codo" con ella si quiere ser "alternativa de Gobierno". n