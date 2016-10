Caballero desliza que el congreso del PSOE será en la próxima primavera

En declaraciones a los medios, Caballero ha abogado por que ese congreso se celebre "con sosiego", y en él se defina "un proyecto de centro izquierda" que permita al PSOE ser "primera fuerza", lo que "no es una utopía irrealizable".

De la comisión gestora ha dicho que el presidente asturiano, Javier Fernández, es un "gran presidente" y que "va a saber llevar bien este proceso hasta el congreso".

Sobre quienes sostienen que el pasado sábado ganó Mariano Rajoy, Abel Caballero ha indicado que "se equivocan gravemente", porque quienes lo hicieron, ha dicho, son "el PSOE y España".

Caballero ha aducido que quienes afirman que Rajoy tiene más cerca su investidura como presidente del Gobierno "no entienden qué está pasando" y los ha invitado a que "reflexionen mucho".

A estos les ha reprochado que hicieran campaña "con el no es no" y el resultado, ha afirmado, es la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

Caballero ha indicado que "jamás" se le ocurriría "acusar a ningún compañero" en estos términos, y quienes lo hacen "se están equivocando mucho más que antes, y mira que se equivocaron".

El regidor vigués ha vuelto a remitir al comité federal sobre cuál debería ser la postura del PSOE ante un eventual debate de investidura de Mariano Rajoy, y hasta que no escuche "al conjunto de compañeros" no hará pública su "posición clara" sobre el particular.

Sí ha dicho que la decisión se tiene que tomar "en función de los intereses de los españoles, que son coincidentes" con los del partido.

Caballero cree que existe "unanimidad" en la sociedad española en cuanto a que "nadie quiere terceras elecciones", que supondrían "un inmenso fracaso colectivo".

En este sentido, se ha preguntado que si tras las terceras elecciones no se aclara el panorama y no es posible formar gobierno, "¿vamos a las cuartas?", y ha señalado a Podemos como responsable de "estar donde estamos".

Sobre el comité federal del sábado, ha dicho que fue "muy difícil y complicado, con dolor personal en la toma de decisiones", pero ha defendido que el PSOE tenía que apostar por un "cambio de rumbo" porque "estábamos en situación de alerta roja", con "todas las alarmas encendidas".