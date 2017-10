Borrell ve la cita electoral como "oportunidad de oro"

nnn El exministro socialista Josep Borrell ve las elecciones del 21 de diciembre como una "oportunidad de oro" para "echar al Govern nacionalista" de Cataluña y, tras arremeter con dureza contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pidió a la Justicia que actúe contra los que "han hecho daño a Cataluña". En su discurso en la manifestación contra la independencia en Barcelona convocada por Societat Civil Catalana, Borrell cargó contra el hasta ahora presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien recriminó que hable en nombre de todos los catalanes, contra el exvicepresidente Oriol Junqueras, a quien tildó de "totalitario absoluto", y contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la "emperatriz de la ambigüedad".

El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo afirmó que espera que la justicia haga "pronto su trabajo" y pida responsabilidades a los líderes del proceso soberanista en Cataluña, que ha llevado a España a un momento "dramático" y "tremendamente difícil y peligroso" de su historia. "Es el momento de tener la cabeza fría para afrontar las dificultades que vienen. Nos tenemos que comportar como ciudadanos civilizados de un pueblo que debe recoser sus heridas si queremos seguir viviendo juntos", ha indicado.

El exministro y exdirigente popular Josep Piqué pidió "recuperar la unidad" de una Cataluña en la que "no sobra nadie y todos somos necesarios", frente a un independentismo "minoritario" que ha "coartado y coaccionado a la mayoría" de catalanes y ha "pervertido" el orden constitucional. A través de un vídeo emitido durante la manifestación, Piqué consideró que "estamos en momentos muy importantes en defensa de la democracia y la igualdad entre todos los ciudadanos".

Por su parte, el exsecretario general del PCE Paco Frutos, que fue desautorizado por el Partido Comunista, opinó que los nacionalismos "destrozan el mundo" y, hablando "en nombre de la izquierda no nacionalista", se preguntó por qué no ha ido a la manifestación de Societat Civil Catalana "la izquierda que le baila el agua a los nacionalistas". n