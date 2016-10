`El Bigotes` niega regalos a Ana Mato pero reconoce su firma en la factura de uno de ellos

El `cabecilla` de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez Alonso `El Bigotes`, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por su implicación en la primera época de la la red (1999-2005) su firma en una factura de 180 euros por la compra de un regalo que se entregó a la exministra de Sanidad Ana Mato.

En un primer momento, Pérez, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha negado haber pedido ningún cheque ni haber hecho ningún regalo a la que fue mujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. Sin embargo, tras serle mostrada ha reconocido su firma en una factura de noviembre de 2005 con el concepto "Obsequio Ana Mato".

"En ese documento creo que hay una firma mía, creo que sí, la firmita esa sí es mía. La otra pudiera ser de Rafael de León", ha dicho Pérez.

180 EUROS ``BARATO ¿EH?"

"180 euros, ¿barato eh?", ha bromeado `El Bigotes` al ver el importe que aparecía en dicha factura. No obstante, ha explicado ante el tribunal que era "imposible" pedir dinero al supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo, sin autorización.

Es más, ha añadido que él no podía pedir "150 euros para echar gasolina" para acudir a un acto "sin autorización de alguien" porque "no se fiaban" de él.

Su abogado ha insistido en que su cliente contestara, tras haberse negado inicialmente, a responder a alguna de las preguntas realizadas por el Ministerio Público. Entre ellas, la referido a su participación en la empresa TCM.

Pérez ha dicho que "no tenía ni idea" de qué sociedad era esta y no conoce ni sus socios. Asimismo, ha asegurado que no "hablaba" con responsables del PP para organizar los eventos del partido.

El presidente del tribunal Ángel Hurtado ha hecho un receso de 15 minutos, a petición del acusado debido a que "aunque los medios de comunicación" no le crean, sufre un cáncer de próstata: "Habrá ocasiones en las que me tenga que levantar", ha advetido Perez al juez.