Bescansa, tras ser relegada en el Congreso, critica que Podemos hable más a los independentistas que a España

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la decisión adoptada por la dirección de su grupo parlamentario de apartarla de la Comisión Constitucional, para que entrara en su lugar la portavoz de su partido en la Cámara Baja, Irene Montero.



De este modo, Bescansa ha dejado ver de forma velada que su cese como miembro de dicha comisión tiene que ver con sus críticas a la postura adoptada por su partido en Cataluña, aunque ha evitado vincularlo directamente.



"NOS ESTÁ FALTANDO UN PROYECTO POLÍTICO PARA ESPAÑA"



"No creo que esa sea la cuestión que tenemos que debatir, sino cuál es nuestra posición y nuestra forma de explicarla, y nos está faltando ese proyecto político para España, esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España", ha enfatizado.



En este sentido, nada más ser preguntada por la decisión de la dirección de su grupo, Bescansa ha asegurado que "todo el mundo sabe" que a ella le gustaría "un Podemos que le hablase más a España" y "no sólo a los independentistas; una postura que, según ha señalado, comparte "mucho agente" dentro de Podemos.



"Creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo. Creo que Podemos es un partido de naturaleza estatal, un partido español con un proyecto político para España. También es un partido con un proyecto político para Cataluña, y para Andalucía, pero es un partido con un proyecto político español, y yo creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis", ha lamentado.



En esta línea, Bescansa ha proseguido criticado que su partido, a su juicio, se ha olvidado de contar que en Podemos no apoyan ni van a apoyar "una declaración de independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral".



La dirección de Podemos justificó ayer la decisión de apartar a Bescansa de la Comisión Constitucional argumentando que en ese espacio, que ya es fundamental pero que cobrará todavía más relevancia esta legislatura con la previsible reforma de la Constitución, debe estar integrando por dirigentes elegidos por los inscritos.



"La dirección del grupo hemos considerado que dado que se va a empezar a debatir una reforma de la Constitución, los miembros de la dirección debían estar ahí", explicó este martes en rueda de prensa la portavoz de Podemos en el Congreso y sustituta de Bescansa en la Comisión, Irene Montero.



Sin embargo, Bescansa ha aprovechado sus primeras declaraciones públicas tras conocerse su cese en dicha comisión para dejar ver que la decisión tiene que ver, no con una cuestión organizativa, sino de perdida de confianza de la dirección con la exdirigente y también cofundadora del partido.



DISTANCIAMIENTO DE LA CÚPULA



Bescansa, que desde que nació Podemos en 2014 se convirtió en una de las más estrechas colaboradoras del secretario general, Pablo Iglesias, comenzó a distanciarse de la línea oficial poco antes de Vistalegre, a raíz del enfrentamiento que protagonizaron el líder y su ya exnúmero dos, Íñigo Errejón.



De hecho, Bescansa lanzó su propia iniciativa para ese congreso, a favor del debate calmado, declarándose "insumisa del eje Iglesias-Errejón" y criticando el nivel de confrontación generado por esa batalla entre las corrientes `pablista` y `errejonista`. Sin embargo, finalmente decidió no presentar lista propia a los órganos de dirección, ni integrarse en ninguna de las existentes.



En los últimos días, la exdirigente se había mostrado crítica con la línea oficial seguida por el partido para hacer frente a la crisis en Cataluña; un malestar que va más allá de Bescansa y que se extiende dentro de la organización entre quienes piensan que el discurso de Podemos no se está entendiendo fuera de Cataluña.