Bescansa renuncia y acentúa la división interna de Podemos

A unas horas de que acabara el plazo para presentar las candidaturas a la dirección que competirán en la Asamblea Ciudadana de Podemos, la división en la formación morada se veía acentuada por la renuncia a concurrir en cualquier lista de una de las mujeres fuertes del partido, la santiaguesa Carolina Bescansa.

Al mismo tiempo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, decidía, no sólo presentarse a la Secretaría General, sino también encabezar la lista de su equipo a la dirección para asegurarse un puesto si ganan las propuestas de su número dos, Íñigo Errejón, y él tiene que dimitir, como ha prometido. Una decisión con la que escenifica que una vez que no se ha conseguido la unidad, en Vistalegre II habrá una confrontación también por el liderazgo de Podemos, pese a que Errejón no presentará su candidatura a la secretaria general, y ayer dijo que antes de que dimita Iglesias, él mismo pondría su cargo a disposición.

Confirmado ya que Iglesias y Errejón presentarán diferentes proyectos y candidaturas, Podemos llega a Vistalegre II más dividido que nunca. Esa división es precisamente una de las razones esgrimidas por Bescansa para retirarse de la competición y no querer estar en la nueva dirección que salga de la Asamblea Ciudadana estatal que se celebrará el 11 y 12 de febrero.

un paso atrás

La hasta ahora secretaria de Análisis Político, y además cofundadora de Podemos, junto al responsable de Economía, Nacho Álvarez, explicí en una carta en las redes sociales que, aunque consideran un "honor" el haber formado parte de la dirección, prefieren ahora dar un paso atrás y ser "más útiles" en otros espacios. Una misiva muy dura con la actuación de los dos principales dirigentes del partido, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, a quienes acusan de haber actuado "de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo".

Denuncian además que el "eje de confrontación" entre Iglesias y Errejón ha dificultado los debates en Podemos y que "ha provocado una maraña de ruido" que dificulta la comunicación con quienes les "han ofrecido su apoyo, muchas veces con enorme sacrificio, y que esperan de nosotros que sigamos defendiendo sus derechos", añaden.

Bescansa y Álvarez propusieron hace un mes precisamente la iniciativa "Pensando Vistalegre" para tender puentes entre los distintos sectores del partido y buscar un "acuerdo de mínimos", que finalmente no ha sido posible. De hecho, al acto que convocaron el sábado ni siquiera acudieron los representantes del equipo de Pablo Iglesias, quien ya tiene también diseñada la lista que presentará para la dirección. Aporta como sorpresa la incorporación como número tres del economista Vincenç Navarro, que ya ha colaborado con Podemos en otras ocasiones como en la elaboración de su programa económico.

Su jefa de gabinete, Irene Montero, irá en el puesto número dos, delante de Navarro, a quien seguirá en cuarto lugar la vicepresidenta cuarta del Congreso y presidenta de la actual Comisión de Garantías, Gloria Elizo.

Sorpresas en las listas

El secretario de Organización, Pablo Echenique, la diputada Noelia Vera y responsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, son los siguientes nombres en la lista de Iglesias.

No se descarta tampoco alguna sorpresa en la candidatura a la dirección que presentará Errejón. Se sabe que en ella no estará el exsecretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, que fue cesado por Iglesias, y que fue recuperado para el equipo técnico que organiza la asamblea de Vistalegre II. Tampoco se verá en la lista el nombre de la diputada Tania Sánchez, ya que ella misma ha confirmado que su principal tarea está en Madrid.

Estarán también nombres como los de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o la diputada en la Asamblea Madrileña y responsable de Igualdad, Clara Serra.