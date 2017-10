Bescansa critica que Podemos solo habla al independentismo

n n n La exdirigente y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, reprochó a su formación el olvidarse de mostrar cuál es su proyecto político para España. "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", resumió. Así lo aseguró en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la decisión adoptada por la dirección de su grupo parlamentario de apartarla de la Comisión Constitucional, para que entrara en su lugar la portavoz de su partido en la Cámara Baja, Irene Montero.

De este modo, Bescansa dejó ver de forma velada que su cese como miembro de dicha comisión tiene que ver con sus críticas a la postura adoptada por su partido en Cataluña, aunque evitó vincularlo directamente. "No creo que esa sea la cuestión que tenemos que debatir, sino cuál es nuestra posición y nuestra forma de explicarla, y nos está faltando ese proyecto político para España, esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España", enfatizó.

opinión compartida

En este sentido, nada más ser preguntada por la decisión de la dirección de su grupo, Bescansa aseguró que "todo el mundo sabe" que a ella le gustaría "un Podemos que le hablase más a España" y "no sólo a los independentistas; una postura que, según señaló, comparte "mucho agente" dentro de Podemos.

"Creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo. Creo que Podemos es un partido de naturaleza estatal, un partido español con un proyecto político para España. También es un partido con un proyecto político para Cataluña, y para Andalucía, pero es un partido con un proyecto político español, y yo creo que nos olvidamos de contarlo en esta crisis", lamentó.

En esta línea, Bescansa continuó criticando que su partido, a su juicio, se olvidó de contar que en Podemos no apoyan ni van a apoyar "una declaración de independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral".n