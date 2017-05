“Las bases se impusieron al aparato"

Los resultados definitivos de las primarias arrojaron una victoria de Pedro Sánchez con el 55% de los votos en la provincia de Ourense pero no han puesto punto y final a los meses de turbulencias orgánicas en el PSOE, que afronta ahora otra de sus semanas decisivas con la elección de los nueve delegados provinciales que irán al 39º Congreso Federal que se celebrará los días 17 y 18 de junio. Allí se refrendará a Pedro Sánchez y se escogerá la dirección que lo acompañará a al frente del partido, por lo que será clave conocer los delegados.

El proceso se vivirá con expectación en Ourense, a la espera de conocer si los que apoyaron a Susana Díaz intentan hacerse con el máximo número de delegados como demostración de fuerza, como apuntaban ayer desde filas afines a Sánchez. Desde la candidatura de Díaz nadie quiso hablar sobre la elección de delegados. Las asambleas locales elegirán entre mañana y el jueves sus representantes para acudir el sábado al congreso provincial, en el que se votarán los nueve delegados que representarán a los socialistas ourensanos. Según indicaron miembros del PSOE, esta asamblea podría desencadenar otra batalla en el seno socialista, ya que si hay más de dos listas en cada agrupación, la ganadora tendrá la mitad más uno de los delegados a elegir y el resto, si alcanza al menos el 20% de los votos, se repartiría los delegados restantes. Si hubiera dos listas, el reparto sería proporcional.

Las reacciones a los resultados no se hicieron esperar. El ex secretario general del PSdeG,Pachi Vázquez, se sorprendió por el resultado: "Non entendo o apoio masivo a quen fixo desaparecer o socialismo en Galicia". Pese a respetar los resultados, Vázquez afirmó que no se sentía "nin representante nin representado", pero se mostró dispuesto a "seguir traballlando como militante".

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga, destacó que los militantes "falaron claro" y deseó "moita sorte a Sánchez" pese a que su candidata era Susana Díaz. Fraga agradeció el apoyo de los militantes que "traballaron duro" por otras candidaturas. El alcalde de O Barco y presidente de la Fegamp, Alfredo García, habló de "claridad" en los resultados y pidió "un partido fuerte y unido" a partir de ahora. La diputada del Parlamento gallego Noela Blanco se mostró "orgullosa de pertencer a un partido onde a militancia é quen máis ordena" y analizó los resultados como una "demostración de que non queremos un partido en connivencia co PP".

El alcalde de Amoeiro, Rafael Ródríguez, destacó la "vontade maioritaria" de la militancia, mientras que Rocío de Frutos, que aseguró en campaña que se daría de baja si no ganaba Sánchez, se mostró exultante: "Estoy muy contenta porque los militantes han elegido el proyecto en el que creo, una alternativa al PP y de izquierdas" y quiso dejar atrás las acusaciones de haber sido elegida con un 'dedazo': "Hay diputados que llevan 20 años cuando los militantes piden que se limiten mandatos. ¿No protestan por eso? Yo me siento respaldada", aseguró.

El portavoz socialista en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, mostró su satisfacción: "La ejecutiva local lo tenía claro e hizo una apuesta decidida; las bases se impusieron al aparato". También quiso contestar a Pachi Vázquez: "No hizo unas declaraciones sensatas y están fuera de lugar, ya que la militancia ha hablado claro". También desde Ribadavia respondió a Pachi el alcalde socialista, Ignacio Gómez, que dijo que "hai que saber gañar pero tamén saber perder" y llamó a todos los militantes a "poñer as luces largas e non as cortas para encarar o congreso con responsabilidade e co obxectivo de lograr a unidade do partido".n