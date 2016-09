Los barones se preparan para plantar batalla a Sánchez en el Comité Federal

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fue anoche el primero en considerar "enormemente negativa" la decisión de Sánchez y en avisar de que trabajará "para que no se lleve a cabo".

Como él opinan el presidente de Asturias, Javier Fernández; el de Aragón, Javier Lambán, el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la de Andalucía, Susana Díaz, que "quiere presentarse" a un congreso para hacerse con las riendas del partido, pero que cree que "ahora no es el momento", según han asegurado a Efe fuentes socialistas.

Para el presidente asturiano, Javier Fernández, abrir un proceso congresual en estos momentos está "fuera de lugar", mientras que el aragonés Lambán ha confirmado a través de su secretaria de Organización, Pilar Alegría, que votará en contra en el Comité Federal.

El presidente valenciano, Ximo Puig, también votará en contra con el argumento de que la "prioridad" del PSOE debe ser "claramente" la gobernabilidad en España y, ya después, abordar el proceso interno del partido sin "cortoplacismos ni maniqueísmos".

La andaluza Susana Díaz coincide con ellos en que ahora no "toca" un congreso "a prisa y corriendo" y en que los ciudadanos no lo entenderían, aunque no ha cerrado la puerta a dar el paso de intentar liderar el partido si se lo piden, ya que ella siempre estará, ha dicho, donde le pongan sus compañeros, "en la cabeza o en la cola".

El sexto `barón` socialista crítico con Pedro Sánchez, el castellanomanchego Emiliano García-Page, no se ha pronunciado hoy, pero lleva días advirtiendo públicamente a Sánchez de que sería "irresponsable" hacer primarias en octubre y congreso en diciembre.

El peso político y orgánico que tienen en el PSOE estas seis federaciones críticas podría llevar al Comité Federal del sábado a una votación ajustada que algunos miembros del comité tanto afines a Sánchez como a Susana Díaz son partidarios de evitar. "Ojalá no haya votación", han dicho a Efe varios miembros del comité.