Bárcenas,"satisfecho" con el juicio pues se ha probado legalidad de su dinero

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha dicho hoy a los periodistas que está "satisfecho" con el transcurso del juicio Gürtel, en el que está acusado, porque "ha quedado acreditado con bastante exactitud" la procedencia de los fondos que guarda en sus cuentas en Suiza.



Lo ha hecho en declaraciones a los medios a la salida del juicio, en el que hoy han declarado su presunto testaferro Iván Yañez y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.



Al haberse finalizado las declaraciones de los imputados que guardaban relación con el extesorero popular, Bárcenas ha querido realizar una "valoración positiva" del cauce que, por el momento, está tomando un juicio que presumiblemente se alargará hasta noviembre.



"Estoy satisfecho con la evolución del juicio oral en la parte que a mí me afectaba", ha expresado el extesorero, al tiempo que ha afirmado que él no ha cometido "ni prevaricación, ni tráfico de influencias, ni cohecho", que son "los tres delitos que tipifican la corrupción".



Según Bárcenas, "ni siquiera" la Fiscalía decidió preguntarle sobre los 72.000 euros que se le imputan a "un tal Luis" porque las declaraciones del resto de acusados fueron "lo suficientemente contundentes" para que la fiscal "sepa y tenga claro que no guarda ninguna relación" con él.



Ha insistido, como ya hizo durante su declaración, que le "estigmatizan" la posesión de 48,2 millones de euros en sus cuentas en Suiza porque "nadie se ha querido preocupar en analizar" sus cuentas.



Según él, esa cifra corresponde a una posición puntual de su cartera en un momento determinado, el 31 de diciembre de 2007, y proviene de negocios que le fueron reportando beneficios que fueron engordando durante siete años hasta llegar a esa cantidad.



"En resumen, hemos podido acreditar con bastante exactitud la procedencia de los fondos que existen en mis cuentas", ha opinado para repetir que esos 48 millones de euros le "estigmatizan".