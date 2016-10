Bárcenas: "He venido a defenderme, no a cargar contra nadie"

En una conversación con periodistas en el receso para comer, Bárcenas, al ser preguntado por los últimos documentos que ha presentado su defensa ante el tribunal, ha insistido en que no va a "cargar contra nadie en este juicio" sin querer a la vez desmentir la información que publica hoy el diario El Mundo.

Según este diario, que titula "Luis Bárcenas apunta a Ana Mato y a su exmarido", el extesorero ha presentado un escrito ante el tribunal en el que niega haber tenido responsabilidad alguna en la "organización y adjudicación de campañas electorales y congresos del PP" y documenta que ésta recaía en otros altos cargos de la formación, como Mato, ex jefa del Área de Participación y Acción Sectorial, o su ex marido Jesús Sepúlveda, ex jefe electoral del PP.

A la salida de la sala de vistas, a Bárcenas, para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel, le acompañaba su mujer Rosalía Iglesias, que se enfrenta a 24 años de prisión por colaborar en los delitos de su marido, y ésta se ha limitado a decir: "no sé que hago aquí, pero nos defenderemos".