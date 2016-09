Barberá cobrará 2.300 euros más al mes al pasar al Mixto

n n n La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ganará unos 2.300 euros más al mes cuando pase a formar parte del Grupo Mixto, como consecuencia del reparto proporcional de la asignación que da el Senado al grupo para su funcionamiento. Sumado a su sueldo normal, ingresará casi 7.000 euros. Rita Barberá anunció el miércoles que deja la militancia en el PP pero no el escaño en el Senado, por lo que tendrá que pasar a formar parte del Grupo Mixto.

Fuentes populares aseguraron que van a esperar unos días a que sea ella quien comunique el cambio al Senado, pero que si pasado un "tiempo prudencial" no lo hace, el propio Grupo Popular la dará de baja. El próximo 27 de septiembre se celebrará el primer Pleno de la nueva legislatura.

El cambio de grupo supondrá entre otras cosas que a la exalcaldesa le correspondan más ingresos. Todos los grupos del Senado reciben una subvención mensual para gastos de funcionamiento según el número de parlamentarios que tienen, un dinero del que dispone cada partido sin tener que dar cuentas a la Cámara Alta. Por ejemplo, el PP recibe en esta legislatura unos 3,13 millones en todo el año, el PSOE, 1,37 millones y Unidos Podemos, algo más de medio millón.

La subvención que le corresponde al Mixto es de 39.400 euros mensuales; como está formado por 16 senadores de 10 partidos, el dinero se reparte entre todos de forma proporcional y se ingresa en la cuenta que cada senador facilite a la Cámara. Con un componente más, 17 senadores, a cada uno le corresponderá unos 2.300 euros al mes.

La cifra definitiva se conocerá en las próximas semanas, cuando este grupo tan heterogéneo se reorganice con la llegada de Barberá y haga cuentas, explicaron fuentes parlamentarias, que señalaron que estos senadores entregan parte de ese dinero al grupo para financiar gastos comunes, aunque no tienen obligación legal de hacerlo. Ese nuevo ingreso se sumará a los 4.635 de sueldo que la exalcaldesa ya cobra: 2.813,91 de sueldo base más 1.822 euros de indemnización por ser senadora de fuera de la Comunidad de Madrid (en el caso de los madrileños, la ayuda es de 869 euros al mes). En total, casi 7.000 euros.

petición unánime de les corts

El pleno de Les Corts Valencianes pidió ayer por unanimidad a Barberá que renuncie a su acta en la Cámara Alta "para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos". Así se acordó en el debate de Política general de Les Corts Valencianes, órgano que en su día eligió a la senadora en representación de la comunidad a propuesta del PP.

Mientras tanto, en el PP se han producido reacciones dispares. Así, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que la decisión de Barberá es la más adecuada para "los intereses generales y para el Partido Popular", pero también para "poder defender su inocencia". En sentido contrario, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, señaló Barberá no ha actuado en el final de su carrera ni con "dignidad" ni con "ejemplaridad", porque su decisión de conservar el escaño en el Senado persigue "exclusivamente" seguir como aforada.

Otro de los vicesecretarios del partido, Pablo Casado, se expresó asimismo en línea con Maroto: "Sería mejor para todos que la exalcaldesa dejara el escaño en el Senado". n