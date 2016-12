Aznar rompe su relación con la dirección popular de Rajoy

nnn El expresidente del Gobierno José María Aznar rompió ayer su tensa relación con la dirección del PP, partido que dirigió catorce años, al anunciar que renuncia a la presidencia de honor de la formación y que no acudirá al congreso que reelegirá como líder a Mariano Rajoy, aunque seguirá siendo militante. Aznar ha tomado esta decisión el mismo día en que el PP presentaba la ponencia política y de estatutos que ha elaborado para debatir en su cónclave y en la que propone, entre otros cambios, un nuevo mecanismo de "doble vuelta" para elegir a su presidente.

El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, que se encontraba en Nueva York con motivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, asumió con tranquilidad y normalidad la decisión de Aznar, según aseguraron fuentes del Ejecutivo.

Horas después de que el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, expusiese en rueda de prensa las líneas generales de esta ponencia, se daba a conocer la carta que Aznar ha remitido a Mariano Rajoy comunicándole su decisión. Una carta en la que en ningún momento Aznar admite desencuentros con la actual dirección del PP, sino que, por el contrario, insiste en que la razón de dejar la presidencia de honor se debe a que Faes se ha desvinculado del partido.

análisis crítico de faes

Pero lo cierto es que su decisión se produce tan solo una semana después de que Faes publicase un análisis muy crítico con la política del Gobierno y del PP ante el debate soberanista catalán en el que incluso reprocha a su partido las "carencias" demostradas ante este asunto. Aquel artículo de Faes ha sido el último episodio de una larga lista de discrepancias y encontronazos entre Aznar, su fundación y la dirección actual del partido, y que se produce además cuando se mantenía la incógnita de si el expresidente iba a acudir al congreso nacional de los populares.

Aunque desde Nueva York fuentes del Ejecutivo aseguraron que Rajoy se ha tomado con tranquilidad y normalidad la decisión de Aznar, diversas fuentes de la dirección del PP admitieron que no se esperaban este anuncio del expresidente, que en cualquier caso tampoco les sorprende dada la relación que mantenían ambas partes.

Antes de conocerse la noticia, Fernando Martínez-Maillo contestaba ante los periodistas a una nueva pregunta sobre Aznar, y aseguraba que el presidente de honor del partido no necesitaba invitación para acudir al congreso nacional de febrero. Maillo hacía esta reflexión en una comparecencia en la que presentó las líneas maestras de la ponencia política y de estatutos del partido, que mejora la participación interna para elegir al líder del PP aunque sin llegar a celebrar primarias. Se trata de un método que definió de "doble vuelta", que permite a los militantes votar pero da la última palabra a los compromisarios.

Consiste en una primera fase en la que los afiliados -que deben ante inscribirse para cada proceso- votan entre los candidatos, y después los compromisarios eligen en el congreso entre los dos candidatos más votados. En caso de aprobarse en el congreso nacional del PP, la "doble vuelta" servirá para elegir a los líderes regionales y provinciales de los posteriores congresos que tienen que celebrarse en toda España, pero no para reelegir a Mariano Rajoy -único candidato- en el cónclave de febrero.

También incluye la ponencia cambios en el capítulo de regeneración, con la llamada "declaración de idoneidad" que será el "elemento previo" para que cualquier miembro del PP pueda entrar en una lista electoral, y la compondrán un conjunto obligaciones, declaraciones y compromisos del cargo popular. La nueva Oficina del Cargo Popular supervisará y vigilará esa idoneidad y de vigilar para que no se produzcan casos de corrupción.