Los tres aspirantes a liderar el PSOE llaman a la unidad

n n nEl PSOE celebrará mañana las segundas primarias de su historia para elegir secretario general, un método que estrenó de forma pionera a finales de los 90 para designar al candidato a la Moncloa y que a pesar de haber mejorado su democracia interna, también ha generado a los socialistas más de un problema.

La candidata y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, garantizó ayer que si gana las primarias la unidad llegará a su partido y va a exigir que sea respetado, al tiempo que se recuperará la "moral de victoria" para volver a llegar al Gobierno de la nación porque los ciudadanos lo están esperando. A 48 horas de las elecciones, Díaz intervino en un multitudinario mitin en el Muelle de las Delicias en Sevilla, su ciudad natal, que se considera su gran acto de cierre de campaña, aunque hoy estará en Trujillo, en la provincia de Cáceres. Estuvo acompañada por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, por varios miembros de su Ejecutivo y por dirigentes del PSOE andaluz.

Mientras Susana Díaz escogió el Muelle de las Delicias para este mitin, su principal contrincante en las primarias y ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también aterrizó ayer en Sevilla para intervenir en un acto en el Muelle de la Sal, ambos en la misma orilla del Guadalquivir y a la misma hora, separados por aproximadamente dos kilómetros. Según la organización, el acto de Susana Díaz congregó a unas 5.000 personas y en el mismo se mostró convencida de que van a levantar el PSOE para volver a levantar España, y dijo que el socialismo andaluz es "unidad, cohesión, coherencia y generosidad, que es lo que queremos para el conjunto de los socialistas en todos los rincones del país".

Sánchez, por su parte, garantizó que si gana habrá unidad y que todos los militantes se reconocerán en el nuevo partido, a la vez que apeló al socialismo andaluz, "al PSOE de Andalucía de siempre", y a su responsabilidad histórica para "liderar el cambio".Reivindicó además el socialismo andaluz que hace tres años le apoyó y apeló a un partido "que nunca tuvo miedo a liderar el cambio" porque cree que sin ellos "no será posible".

Mientras tanto, el tercero de los candidato a liderar la formación, Patxi López hizo un llamamiento a la militancia para frenar "las máquinas de guerra, el insulto y el odio" de sus otros dos rivales y buscar un pacto de unidad con el que "salvar" a un partido "roto y enfrentado". López se declaró ganador de las primarias en "dignidad, nobleza, propuestas y principios" en el mitin celebrado en la madrileña Plaza de la Guardia de Corps, frente al centro cultural Conde Duque, ante alrededor de un centenar de personas. "No nos merecemos esto, la confrontación absurda, que vengan aquí a armar ejércitos para enfrentarse unos con otros", señaló. n