Los dos aspirantes a liderar el PSOE coinciden en la "utopía"

n n n Los dos únicos aspirantes de momento a liderar el PSOE, Pedro Sánchez y Patxi López, coincidieron ayer en ofrecer utopía frente a la resignación, a la espera de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, despeje las dudas sobre su candidatura. "No tengan duda de que hablaré", ha prometido.

Y es que ayer no era el momento, según Díaz, de hablar de los procesos internos del partido, ya que su jornada estaba centrada en reunirse en Valencia con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes de asistir en la localidad de Mislata a la celebración del Día de Andalucía. "Habrá momento de hablar de quién", dijo al ser preguntada por los medios de comunicación sobre las primarias. "No tengan duda de que hablaré", indicó, antes de insistir en que, por respeto a su tierra y a todos los andaluces, hoy no iba a hablar de su partido.

"Me parecería feo por mi parte que yo aprovechara el Día de Andalucía para hablar de mí, no lo vería lógico", aseveró la dirigente socialista, que ha destacado además que el PSOE está "en pleno debate" sobre cuestiones como las tratadas en la conferencia económica y ya después se hablará del quién.

Sobre el foro de ayer, en el que se debatió un primer borrador para la ponencia económica del congreso federal de junio, Díaz indicó que la economía de la igualdad y de las personas es la que recorre el programa económico del PSOE, un partido que aspira a que los ciudadanos vivan mejor, sin prometer "recetas mágicas", sino con planteamientos "realistas".

Mientras tanto, Sánchez se desplazó a Aldeanueva de Ebro (La Rioja) para continuar con sus actos multitudinarios con militantes, y López se a Burgos, con un auditorio más discreto. Curiosamente, ambos apelaron al mismo término para sustentar sus respectivos proyectos, la utopía.

"Eso de la izquierda posible suena a izquierda resignada. No renunciemos a la utopía. Gracias a ella el socialismo hizo posible lo imposible", ha dicho Sánchez en respuesta a las palabras del portavoz de la gestora, Mario Jiménez.n