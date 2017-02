Los arrestados por la trama catalana del 3%, en libertad

Los ocho detenidos en la operación contra la supuesta financia ción ilegal de Convergencia en el caso del 3% que todavía permanecían arrestados quedaron en libertad ayer tras haber pasado la noche en la comandancia de Tarragona, informaron fuentes cercanas al caso. Uno de los últimos detenidos que fue puesto en libertad a la espera de que el juez los cite a declarar fue el exteniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.

En la operación del jueves fueron detenidas 18 personas, diez de las cuales ya quedaron en libertad tras finalizar el registro de sus despachos profesionales, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el ex gerente municipal de Barcelona y actual director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. De los ochos detenidos que han pasado la noche en comandancia, los últimos en quedar en libertad fueron, además de Antoni Vives, el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, el consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, y el directivo de la constructora Oproler Sergio Lerma.

"Tengo una gran sensación de perplejidad. No entiendo cómo se me puede privar de libertad de esta manera. Estamos esperando a que se levante el secreto de sumario para podernos defender con tranquilidad", declaró Vives a los periodistas al abandonar la comandancia. "Es inevitable ver en todo esto unas coincidencias que no es necesario que me extienda para que todo el mundo las pueda ver. Es evidente", añadió Vives en alusión implícita a la supuesta politización de la justicia que denuncian las fuerzas independentistas en Cataluña.

De los ocho detenidos, cuatro prestaron declaración y otros cuatro prefirieron no responder a las preguntas que les hicieron en la comandancia de la Guardia Civil.

Poco antes de que saliera en libertad Vives lo había hecho el tesorero de CDC, Andreu Viloca. Su abogada, Judit Gené, aseguró por la mañana que el tesorero de Convergencia se había negado a declarar ante los agentes del instituto armado, alegando que desconocía los detalles de la acusación porque el caso está en secreto de sumario.

Viloca, que ya fue detenido en esta misma causa en octubre de 2015, llegó a estar tres semanas en prisión por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que lleva el caso del 3%, si bien pudo abandonar la cárcel cuando CDC abonó la fianza de 250.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona para que quedara en libertad. La Fiscalía Anticorrupción considera que Viloca jugaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergència, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.

La Guardia Civil también dejó en libertad en la tarde de ayer a Josep Maria Bassols, directivo de la constructora Oproler, y al empresario Fèlix Pasquina, después de que ambos se negaran a prestar declaración.