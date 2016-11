Aparecen banderas de España en las protestas de Marruecos

n n n Banderas españolas volvieron a aparecer en manifestaciones de protesta de carácter social o político en zonas de Marruecos que el siglo pasado estuvieron colonizadas por España, tanto en el norte como en el sur del país. El lunes, dos banderas rojigualdas fueron enarboladas por manifestantes rifeños en Alhucemas en el tercer día de protestas por la muerte de un vendedor ilegal de pescado, que terminó aplastado por la prensa de un camión de basura donde las autoridades habían arrojado 500 kilos de pescado que le habían decomisado. La muerte en la noche del viernes de Mohcin Fikri, que ya se tradujo en la detención e imputación de once personas por "falsedad documental" u "homicidio involuntario", desató una oleada de protestas sin precedentes.

El lunes por la noche, dos grupos de manifestantes rifeños de Alhucemas sacaron sendas banderas españolas que hicieron ondear junto a las bereberes y a la de la República del Rif que existió entre 1921 y 1926; en la manifestación, por cierto, no había ni una sola bandera marroquí. Los demás manifestantes pidieron a los dos jóvenes que retirasen sus banderas españolas, y los organizadores de la marcha dijeron a través de los altavoces que esas banderas habían aparecido en la marcha "por iniciativa individual", antes de añadir que los rifeños no se identifican con "la negra España de la colonización histórica".

otros casos similares

La ambivalente memoria que guardan los rifeños de aquel periodo colonial español que duró entre 1912 y 1956, fecha de la independencia marroquí, apareció de forma similar en Sidi Ifni, otro lugar de Marruecos colonizado por España entre 1934 y 1969. El pasado 15 de agosto un grupo de jóvenes manifestantes ifneños, en su mayoría activistas de izquierda, tomó la sede del antiguo consulado español de la ciudad, un edificio que sigue siendo propiedad del Estado español, y enarbolaron varias banderas rojas y amarillas.

En su caso, reclamaban la nacionalidad española a la que dicen tener derecho por ser descendientes de ciudadanos españoles, pero su protesta terminó con ellos en un tribunal. Los siete detenidos fueron condenados a penas de entre ocho meses y un año de cárcel por los delitos de desobediencia, insulto a agentes en el ejercicio de su función, violencia contra las fuerzas del orden, irrupción en edificio ajeno y deterioro de edificios públicos.

En aquel caso de Ifni, los jóvenes que escalaron al antiguo consulado formaran parte en, su mayoría, de movimientos sociales que reclaman mejoras para los ciudadanos de una región que se siente relegada en los planes de desarrollo en Marruecos.n