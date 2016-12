Una ajustada votación revela la división en dos de Podemos

La propuesta de Pablo Iglesias sobre las reglas para la Asamblea Ciudadana de Podemos resultó la ganadora en la consulta a los militantes al obtener el 40.830 de los 99.077 votos validos emitidos por los militantes frente a los 38.419 votos obtenidos por el modelo de Íñigo Errejón. Una victoria muy ajustada, con sólo 2.411 votos de diferencia, que le dan a la propuesta "Podemos para todas" de Iglesias el 41,57 por ciento de los votos, frente a el 39,13 por ciento que obtienen los "errejonistas" del manifiesto "Recuperar la ilusión".

En tercer lugar ha quedado la propuesta de Anticapitalistas "Podemos en Movimiento", que fue apoyada por 10.313 inscritos, un 10,50 por ciento, según confirmó en rueda de prensa el secretario de Organización, Pablo Echenique. La suma de los votos para ‘errejonistas' y ‘anticapitalistas', sin contar otras propuestas sometidas a votación que han tenido un apoyo más minoritario, supera a los votos logrados por la propuesta de Iglesias, aunque Echenique negó que el resultado deba leerse en términos de plebiscito sobre el liderazgo del actual secretario general, porque, a su juicio, ninguno de los proyectos cuestionaba ese liderazgo.

Los resultados suponen, en cualquier caso, que las normas que defiende Iglesias en la propuesta que ha diseñado Echenique bautizada con el nombre de ‘Desborda', serán las que se impongan en Vistalegre II, entre ellas que los documentos políticos se debatan conjuntamente con las candidaturas.

reacciones

Iglesias, no ve ni vencedores ni vencidos. "En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad", señaló Iglesias en un mensaje de su cuenta de Twitter. Por su parte, Errejón subrayó que los resultados de la consulta para decidir las reglas de Vistalegre II demuestran que en el partido hay "dos proyectos equilibrados" y "complementarios" que deben "entenderse" y defendió salir de la lógica del "todo o nada". En rueda de prensa, el secretario político de la formación se mostró muy satisfecho por los resultados de la consulta, por los que la propuesta de Iglesias ha ganado a la suya por la mínima, si bien aseguró que "no está en discusión" si Iglesias es secretario general de la formación.

Además, está convencido de que, tras la consulta, hoy las corrientes del partido están "más cerca del acuerdo", porque, si algo han dicho los inscritos, a su juicio, es que quieren más democratización y envían el mensaje de "no nos obliguéis a elegir entre caras". No mostró Errejón reservas hacia un debate en el seno de Podemos en busca del entendimiento: "No pasa nada por confrontar proyectos, ideas y modelos organizativos".

avisos de monedero

Paralelamente, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero cree que el resultado de la consulta de este partido para decidir las normas de asamblea demostró que toca pasar al diálogo, y lanzó un mensaje implícito a Errejón: "Es tiempo de llegar a acuerdos o de disputar liderazgos". "Ojalá triunfe lo primero", señala Monedero en su blog, en el que insiste así en apelar al diálogo tras conocerse los resultados de la consulta. En su blog, el profesor y politólogo subraya que la propuesta de Iglesias ha sido la ganadora y pide que "nadie abunde en trampas deshonestas" sobre el resultado, porque "en política se gana y se pierde".