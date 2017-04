Aguirre, una dilatada carrera política marcada por una personal impronta

Esperanza Aguirre, que ha dimitido hoy como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido Ministra de Educación y Cultura (1996-1999), presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), presidenta del PP de Madrid (2004-2016) y la primera mujer presidenta del Senado en España.



Nacida en Madrid, el 3 de enero de 1952, y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense (1974), ganó las oposiciones al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo del Estado en 1976 y fue jefe del Servicio de Publicidad de Turismo.



En el Ministerio de Cultura fue jefa del Gabinete Técnico del director general del Libro y de la Cinematografía (1979), subdirectora general de Estudios en la Secretaría General Técnica (1980), subdirectora general jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Cultura (1981) y subdirectora general de Fundaciones y Asociaciones Culturales (1982) y Ministra de Educación y Cultura (1996-1999)



Afiliada al Partido Liberal a finales de los setenta, militó posteriormente en Alianza Popular antes de entrar en el Partido Popular, formación de la que ha sido miembro de su ejecutiva nacional desde enero de 1996 y presidenta del partido en Madrid entre 2004 y 2016.



Comenzó su dilatada carrera política en 1983 como edil en el Ayuntamiento de Madrid, donde ocupó diversas concejalías hasta que tras las municipales de mayo de 1995 fue nombrada primera teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento.



Cerrada su etapa en el consistorio, obtuvo el acta de senadora por Madrid en los comicios de 1996, tan sólo dos meses antes de ocupar la cartera de Educación y Cultura en el primer Gobierno de José María Aznar. Como tal, emprendió la reforma de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y de los planes de estudios universitarios, y potenció las Humanidades.



Sustituida al frente del ministerio por Mariano Rajoy en enero de 1999, volvió a la Cámara Alta y se convirtió el 9 febrero de ese año en la primera mujer en la historia de España en presidir el Senado, cargo al que renunció en 2002 para encabezar la lista del PP a la Comunidad de Madrid. Aunque su partido fue el más votado no consiguió la mayoría suficiente para gobernar en solitario.



Aunque PSOE e IU alcanzaron un pacto para investir al candidato socialista, la aparición de dos diputados tránsfugas (Tamayo y Saez) en las filas socialistas obligó a repetir las elecciones el 26 de octubre de 2003.



En esta ocasión Aguirre consiguió mayoría absoluta y el 20 de noviembre fue proclamada presidenta regional, la primera mujer en la historia de España, cargo que renovó cuatro años después.



El 21 de febrero de 2011, anunció que padecía un tumor cancerígeno en un pecho, que le fue extirpado al día siguiente, lo que le apartó durante unas semanas de la actividad pública.



Restablecida, repitió candidatura a la Presidencia en las elecciones autonómicas de mayo de 2011, que ganó con mayoría absoluta.



Permaneció en el cargo hasta el 17 de septiembre de 2012, cuando anunció su dimisión y su retirada de la primera línea política, alegando motivos personales, entre ellos su enfermedad.



Fue sustituida en el cargo por el hasta entonces vicepresidente del Ejecutivo y uno de sus más fieles colaboradores, Ignacio González, que el 26 de septiembre fue investido presidente de Madrid y que la pasada semana ingresó en prisión en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.



Tras su abandono de la política se incorporó brevemente a la secretaría de Estado de Turismo, aunque tres meses después solicitó la excedencia tras ser fichada por la firma de "cazatalentos" Seeliger y Conde.



En marzo de 2013, se estrenó además como colaboradora en el programa "La Mañana" de la Cadena COPE. Sonadas fueron su reclamaciones acerca del "caso Carromero", relativo al dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero, condenado en Cuba, por su responsabilidad en la muerte del líder disidente Oswaldo Payá, y al que fue a visitar en prisión y posteriormente pidió su indulto.



Famoso fue también el agrio choque, en pleno Comité de Dirección del PP de Madrid, que tuvo con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando criticó la gestión del caso Madrid Arena por parte de esta, así como la del caso Gürtel contra parte de la cúpula nacional del PP.



Por este último caso fue citada como testigo, en noviembre de 2013, para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama liderada por Francisco Correa. Aguirre, que se acogió entonces a declarar por escrito, aseguró que no sabía quien era Correa hasta que estalló el caso.



Volvió a la política como candidata a la Alcaldía de Madrid, en las municipales del 24 de mayo de 2015, en las que el PP fue la formación más votada pero sin capacidad para poder llegar a acuerdos de gobierno, lo que la relegó a los bancos de la oposición.



El 14 de febrero de 2016, Aguirre anunció su dimisión como presidenta del PP de Madrid por "responsabilidad política". La renuncia se producía apenas unos días después del registro en la sede del PP de Madrid ordenado por el juez Eloy Velasco para investigar si los pagos de la trama Púnica sirvieron para financiar ilegalmente la formación.



El 20 de abril de 2017, compareció como testigo ante el tribunal que juzgada el caso Gurtel, donde afirmó que desconocía la trama de Francisco Correa y que gracias a sus gestiones se destapó el caso.



A la salida, se confesó "triste" y "conmocionada" con el arresto de su sucesor, Ignacio González, llevado a cabo un día antes con motivo de un presunto caso de corrupción destapado en el canal de Isabel II, y a punto estuvo de derramar algunas lágrimas.



Durante su dilatada vida pública hay varias imágenes que la acompañarán siempre, como el accidente de helicóptero en el que viajaba acompañada del presidente del PP Mariano Rajoy en diciembre de 2005 en la localidad madrileña de Móstoles, en el que salieron ilesos todos sus protagonistas.



O cuando salió ilesa de la ola de atentados terroristas que asolaron la ciudad india de Bombay mientras se encontraba de visita oficial el 26 de noviembre de 2008.



El 3 de abril de 2014, se vio implicada en un incidente en la Gran Vía madrileña con un agente de movilidad, que la recriminó por haber estacionado mal su vehículo, y contra cuya moto colisionó al marcharse de la zona.



El caso fue sin embargo provisionalmente sobreseído, al considerar el juez que no quedó probado que desobedeciera a los agentes ni que lesionara a uno de ellos con su vehículo.



En 2006 se presentó su biografía "Esperanza Aguirre. La Presidenta", escrita por la periodista Virginia Drake. Posee la Banda de Dama de la Orden de Carlos III (1999), la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2004), la insignia de Dama Comandante honoraria de la Orden del Imperio Británico (2004) y la Medalla de Honor del Senado (2010).



Casada desde 1974 con Fernando Ramírez de Haro y Valdés, conde de Murillo con Grandeza de España, es madre de dos hijos: Fernando y Álvaro.