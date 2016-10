Adrián, el niño con cáncer que unió a taurinos y antitaurinos en la red

La respuesta al "vas a morir" que una usuaria de Facebook dedicó a Adrián Hinojosa, el niño enfermo de cáncer que desea ser torero, ha sido la creación de la etiqueta #AdrianTeVasaCurar, que están usando taurinos y antitaurinos en Twitter para apoyar al pequeño.

La polémica comenzó cuando una mujer deseó la muerte al niño, que tiene 8 años y padece Sarcoma de Ewing, por "querer curarse para matar herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir", después de que hiciese el paseíllo y saliese a hombros de la plaza de toros de Valencia, donde se celebró un festival benéfico en favor de la Fundación Oncohematología Infantil.

La asociación protectora de animales La Voz Animal (Madrid) ha escrito en Twitter: "Independientemente del interés de la noticia, ser antitaurino no es esto. Amamos la vida de TODOS los seres vivos", mientras que otro usuario decía: "De veras me asquea la tauromaquia, pero los que desean la muerte de alguien me asquean tanto o más".

En el mismo sentido y también con la etiqueta #AdrianTeVasaCurar, otras personas reivindicaban: "No nos pongáis a todos en el mismo saco. La tauromaquia da asco, pero deseo con todo mi corazón que el niño se cure" y "Soy antitaurina a más no poder, pero eso no me da derecho a desear la muerte a nadie ni alegrarme de la muerte de nadie".

"A mí tampoco me gustan los toros. Pero menos aún la gente sin escrúpulos ni educación", "Ojalá cuando te cures, recapacites y cambies de sueño, ¡ánimo!", "Soy antitaurina y jamás le desearía la muerte a un niño. Criticaré lo que haga cuando sea adulto. ¿Estamos locos?", o "No todos los antitaurinos deseamos la muerte de las personas que profesan la tauromaquia", son algunos de los mensajes en Twitter en apoyo de Adrián.

También muchos aficionados a la fiesta y toreros como Paco Ureña y Javier Castaño han deseado al pequeño que se cure y que pueda cumplir su sueño de ser diestro.

Otros espadas, como Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera han colgado en sus perfiles fotos junto a Adrián, el primero en la corrida benéfica del sábado y el segundo de un brindis que le dedicó en una corrida en Valencia durante su feria de julio.

Manuel Díaz "El Cordobés", que hoy ha participado en Madrid en un acto para promocionar los Martes de la Hostelería, ha lamentado que "se menosprecie la vida de un muchacho" y ha advertido a los antitaurinos de que "no hacen más daño" atacando a "un niño indefenso que tiene un problema muy grande".

"Se puede respetar que te gusten los toros o no, que estés o no a favor de la fiesta, pero un ser humano no le desea la muerte a otro ser humano", ha defendido ante los periodistas el diestro, quien a dicho que al sector le da "mucha pena que haya gente que piense así y sea capaz de anteponer una forma de pensar, menospreciando la vida que un muchacho que está luchando por vivir".

"El que no quiera ir a los toros que no vaya, pero a nosotros que nos dejen vivir con nuestra cultura, nuestro arte y nuestra forma de ver la vida", ha reclamado.

Por otra parte, la Fundación Toro de Lidia está preparando acciones legales contra los autores de los mensajes vejatorios después de que el padre del niño, Eduardo Hinojosa, accediera ayer a esta propuesta.

Al respecto, el padre ha explicado a Efe: "Desde la Fundación nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que sus abogados iniciasen acciones legales contra esos insultos, dijimos que sí, que sin ninguna duda".

"Este tipo de personas deberían dejarnos en paz a quienes nos gustan los toros, porque cuando no es una cosa es otra, siempre molestando con barbaridades que, en este caso, trascienden ya la polémica entre taurinos y antitaurinos", ha agregado.

La polémica suscitada en torno a la figura de un amante de la tauromaquia, como Adrián, en las redes sociales no es nueva, pues hace un par de meses ya hubo notables controversias por la cantidad de mensajes vejatorios vertidos hacia el torero Víctor Barrio, fallecido en la arena de la plaza de toros de Teruel, y su familia.