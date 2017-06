Ábalos a Iglesias: "recojo el guante para construir una mayoría alternativa"

"Ahí nos va a encontrar siempre", ha prometido Ábalos, que ha dicho representar a una "izquierda de gobierno, pero valiente".

Nombrado por Pedro Sánchez portavoz provisional hasta que el 39 Congreso Federal de este fin de semana elija a la dirección del partido que nombrará al portavoz definitivo, Ábalos ha intervenido en la moción en nombre del grupo socialista.

Tras valorar la necesidad de censurar a Rajoy y señalar que, no obstante, "lo más" que pueden hacer los socialistas es abstenerse, Ábalos ha aconsejado al PP que, aunque "hoy saldrán de ésta, no lo celebren demasiado", porque "muchos de los que les votaron ya no les aplauden, porque están cansados de tantos recortes, injusticias corrupción e indecencia".

Ha tenido también palabras para Ciudadanos, a los que ha reprochado su "incomprensible" postura en Murcia y la Comunidad de Madrid sustentando los gobiernos del PP.