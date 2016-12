Unos vienen, otros se van

Acaba de llegar al mundo un vigués, Hugo Davila Estévez, uno de los últimos de 2016, hijo de nuestra compañera Andrea Estévez. Hugo nació en el hospital Álvaro Cunqueiro el 27 de diciembre a las 11,18 horas. Pesó tres kilos y medio y medía 56 centímetros. Como anécdota, Bove, el padre de la criatura, se queda sin baja paternal de un mes por apenas unos días. Andrea le da "un diez" a la maternidad del Cunqueiro. No es la primera que lo hace. Feliz 2017.



La "vicelalcaldesa" de Redondela, Carmen Amoedo, es una gran fan del fútbol pero no de cualquier, sino del Choco, que milita en Tercera División, y del que no se pierde ningún partido. Lo que también conocemos es que su otra gran afición, además de seguir al club del cefalópodo, es escaparse a Vigo para ir al cine. Todo lo que puede. Buenas aficiones, desde luego.



El año se termina y es tiempo para algunos relevos, entre ellos dos en la Subdelegación del Gobierno. Uno, el del vigués Antonio Coello, que dejó el cargo al cumplir 70 años. Y sigue sin recambio. Y el otro el del gran Manu Orío, exdirector de Atlántico y columnista desde hace años de esta casa, que es suya. Manu también dijo adiós a su puesto en la Subdelegación. Pero no al periodismo ni a la música como un auténtico Beatle, por supuesto.