n n n León Benavente hace homenaje ya solo con su nombre al carácter nómada de los grupos de música, al referirse un tramo de carretera muy familiar en sus circuitos. La gira de presentación de su segundo disco “León Benavente 2” trae a la banda esta tarde al Teatro da Cidade Universitaria. Sobre su actuación, habló ayer su vocalista, el vigués Abraham Boba.

¿Con qué repertorio animarán la tarde del miércoles?

Es el que hemos preparado para nuestra gira de salas. Tocamos prácticamente todos los temas de los dos discos y del EP.

Esta no será la primera ocasión en que suben a un escenario vigués. ¿Cómo es el público local?

Bueno, yo como vigués también formé parte de este público. En noviembre tocamos en el teatro García Barbón con Iván Ferreiro, un concierto íntimo en acústico, estuvimos en Portamérica y la primera actuación con nuestro disco fue en La Iguana. Para mí fue muy especial actuar en esta sala. En el campus, lo más diferente será por el horario diurno del concierto, pero creemos que no se diferenciará mucho del público de un festival.

En su segundo disco hablan de la crisis y la situación actual. ¿Se consideran un grupo social?

En nuestro disco hablamos de gente como nosotros, que vive en un espacio y época determinada. La crisis se cuela en las canciones de una forma natural, pero nuestro carácter social va más allá. Abordamos las relaciones personales.

Han considerado a León Benavente como la gran banda indie. ¿Se identifican con esta definición?

Nosotros somos una banda de rock, en toda su amplitud. La etiqueta indie surgió cuando empezamos, hace 20 años. Ahora creo que no tiene mucho sentido porque no se refiere a ningún estilo en concreto.n