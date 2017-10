Mujeres poderosas

La primera, que ha fotografiado a miles de vigueses en su estudio de Urzaiz, recibió esta semana el premio Empresarias Galicia a su trayectoria. Y precisamente fue entregado por la premiada el año pasado, la empresa del sector de moda infantil Pili Carrera, que ha llevado el nombre de Vigo por todo el mundo. Para ambas mi más calurosa felicitación. Pero también para Empresarias Galicia, que preside Susana Pérez, que este año celebró ya su segundo salón en el que reflexionó sobre la escasa presencia de la mujer en el mundo del emprendimiento pero sin victimismos. Para dar ejemplo llevó al salón, en el Auditorio Mar de Vigo, a algunas de las más altas ejecutivas, directivas y empresarias del momento en Galicia, para que las nuevas generaciones vean dónde tienen que reflejarse. Los modelos son muy importantes a la hora de elegir el camino. La convocatoria fue un éxito de público, como podéis ver en la foto del ambiente.

2.caballero y las motos.



Y qué tendrá el alcalde, Abel Caballero, con las motos, que nada más ve una se sube en ella. No sé si tiene carné de moto, la próxima vez que lo vea se lo preguntaré. El jueves vio una en el salón de Empresarias Galicia y también volvió a subirse en ella, momento que captó el fotógrafo de Atlántico. Caballero es un defensor de esta forma de movilidad para las ciudades y de hecho ha impulsado medidas muy importantes para las motos, como los pasos adelantados, los carriles exclusivos y un recibo bonificado. Al final ocupan menos espacio en la ciudad y permiten mayor movilidad.

3.somosocéano.



La crisis ha provocado que mucha gente esté dándole al coco para salir adelante. Como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga” y con la recesión económica creció la creatividad y los nuevos modelos de negocio. Como el de mi compañera Ana Carpintero que estaba dedicada al mundo de la moda en Madrid y tuvo que volver a casa. Ahí nació SomosOcéano, una brillante idea de moda sostenible y muy pegada a la tierra. Fabrica en Portugal, aunque su objetivo es hacerlo en Galicia, y sus camisetas y calcetines están plagados de mensajes en gallego. Pero queda más, porque fue la empresaria seleccionada por Google para su anuncio en televisión para promocionar sus cursos de formación Actívate. ¿Aún no lo habéis visto? Pues empieza con un perfil de las Cíes que no os podéis perder.

4.trabajar en domingo.



¿A dónde iría la concejala Chus Lago un domingo entrando en el Concello? Así la vio una de mis palomas, entrando un domingo a las diez y media de la mañana en las instalaciones de la casa consistorial, así que suponemos que tendría alguna reunión de trabajo urgente y de última hora porque su atuendo era de ropa deportiva.

5.sol radiante.

Aprovechad bien este fin de semana de sol que dará carpetazo a este otoño de buen tiempo. Las previsiones apuntan que el buen tiempo se quedará todo el puente, pero el miércoles ya refrescará y el jueves empezará a llover, que ya toca también. n