El palco y las jubilaciones

Este jueves de pasión hubo lleno absoluto con alineación de gala gracias a la visita del Manchester. Sólo faltaba en la foto el presidente de la Xunta, que a esa hora tenía un acto en Pontevedra y no acudió. El resto, todos. Incluidos por ejemplo el rector, Salustiano Mato, al que no se le sabía tan futbolero, y que estaba colocado en un lugar inmejorable. También apareció el presidente del Consejo Superior de Deportes y celtista confeso, el vigués José Ramón Lete. A su lado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y muy cerca, Rafael Louzán, con puesto en su condición de presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Y por supuesto el gobierno local al completo, las directivas de ambos equipos -los ingleses iban con corbatas rojas- y concejales del Partido Popular. En fin, lleno como en los mejores tiempos. Lástima de resultado. A ver en Old Trafford.

Jubilaciones (I).

En el palco estaba también una leyenda del fútbol que pasó casi de puntillas por Vigo. Bobby Chartlon, uno de los mejores de la historia, campeón del Mundo con Inglaterra y de Europa con el Manchester United, de quien es a sus 80 años su representante y leyenda viva. Un hombre discreto que sigue en primera línea. Hace muchos años -éste celebra los 80- que se jubiló del césped, pero sigue activo en el fútbol.

Jubilaciones (II).

Esta semana que se inicia cumple años el expresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, de la CEP, del Club Financiero y factótum vigués, recientemente galardonado por el Colegio de Abogados por 40 años consecutivos de alta como letrado, además de una persona amable y simpática. No diremos cuántos cumple José Manuel Fernández Alvariño porque no le gusta, pero sí daremos una pista: que es una cifra redonda y que los lleva muy bien, en plena forma. Tanto que advierte de que no piensa, ni de lejos, en jubilarse. No hoy ni en el futuro. Vamos, que el ejemplo del Duque de Edimburgo parece que se extiende: en activo hasta los 96 años, en que ya decidió retirarse.

Jubilaciones (y III).

Y por supuesto quien tampoco piensa ni remotamente en jubilarse es Abel Caballero. Al contrario incluso. Hace unos días en la apertura de la edición viguesa de la Feria de Abril aseguró que ya no se plantea en dejar la Alcaldía dentro de 20 años, como hasta ahora venía proclamando con insistencia en cuanto acto interviene, sino en 25!!! Teniendo en cuenta que ya suma siete décadas, muy bien llevadas, por cierto, pues eso, que se ve con fuerzas y decisión para estar al frente de la ciudad hasta cumplir los 95 por lo menos.