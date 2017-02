Zona Franca invierte 4 millones en una nave para piezas de PSA

El Consorcio Zona Franca de Vigo sacó ayer a licitación las obras para construir la Nave M3 en el recinto de Balaídos en las que invertirá un total de 4,6 millones de euros y que servirá para el almacenaje de piezas para su uso en la línea de montaje.

El proyecto de construcción fue realizado por la porriñesa Aimen, a cargo de Peugeot Citroën Automóviles España, sociedad de la factoría de Vigo del Grupo PSA. Se trata de una superficie de 2.750 metros cuadrados, el uso principal de esta nave será el almacenamiento de piezas terminadas de proveedores externos para su ensamblaje directo en la línea de montaje.

Al igual que la Nave H, inaugurada en noviembre del año pasado, esta nueva infraestructura facilitará las peticiones de piezas bajo el modelo "just in time" con el que trabaja la factoría desde hace varios años lo que supondrá una mayor eficiencia en las labores de logística.

La parcela en la que se ubicarán las obras limita con una nave que actualmente alberga el proceso de montaje de los componentes de vehículos que ahí se fabrican y también limita con un vial interior del polígono, denominado pista número 16 y con la Carpa Z.

Está previsto que la construcción de la nave M3 comience a finales de junio con un plazo de ejecución de 120 días naturales no prorrogables y un presupuesto base de licitación que asciende a 3,85 millones de euros, sin IVA.

La fecha límite para presentar proyectos es el 6 de marzo y está dirigidos a empresas de construcción especializadas en carpintería metálica.

La Zona Franca aprobó también la certificación final de la Nave H con una liquidación de 1,37 millones de euros. Esta infraestructura dota a la factoría viguesa de un espacio permanente para alojar la actividad logística del taller de ferraje, lo que le permitirá mejorar la eficiencia y dos plantas con 1.200 plazas de aparcamiento.