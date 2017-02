La Xunta defiende la incompatibilidad entre la política de descartes y cuotas

El debate pesquero es perenne y el sector necesita soluciones ante la progresiva implementantación de la obligación de desembarque de las especies capturadas bajo norma de cuota, que amenaza con paralizar pesquerías por el efecto del "estrangulamiento".

La directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Mercedes Rodríguez, participó ayer en Bruselas en un encuentro técnico de la DG Mare y del Comité de Regiones Periféricas y Marítimas sobre la implementación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el deber de desembarque de capturas. Allí la directora general dio cuenta de la incompatibilidad de la política de descartes cero que establece la Política Común de Pesca (deber de desembarcar en puerto todo lo que se captura) con el principio de estabilidad relativa a través del que se determinan los TAC y cuotas de pesca.

Señaló que el deber de desembarque es un reto para todo el sector pesquero de la UE y que existen numerosas dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento. En este sentido, la directora general recordó que este objetivo tropieza de frente con el criterio de reparto de las cuotas, que fue establecido hace más de 30 años y en el que las asignaciones realizadas la cada Estado en base a él eran establecidas por los desembarques y no reflejaban los descartes. Además, "no contemplaban la diferencia entre las capturas históricas de las especies dedicadas al consumo humano y las accesorias o las destinadas la harinas y aceites de pescado".

Otro escenario afectado por la prohibición de los descartes y que citó la directora general es lo de las especies con poca cuota que pueden provocar la parada de la actividad de los buques, aunque tengan cuota de otras especies (especies de estrangulamento). Este caso significativo se da en la flota española de arrastre que pesca en aguas comunitarias. El estrangulamiento es el proceso por el cual un buque se queda sin poder pescar una especie porque tiene escasa cuota que gasta al desembarcar todas las especies.

Por otra parte, Mercedes Rodríguez, expuso ejemplos del desajuste entre la asignación de cuotas y su consumo. Entre otros explicó que entre el año 2008 y el 2014 en la UE hubo por lo menos 1 millón de toneladas con un valor aproximado de 1.800 millones de euros de posibilidades de captura de pescado que no fueron utilizadas.

Posibles mejoras

Ante este escenario, Mercedes Rodríguez, citó diferentes posibilidades para contribuir la mejorar el sistema. Entre ellas, el alquiler o compra de cuota, incrementar las cuotas de los Estados Miembros para garantizar la estabilidad relativa de sus capturas principales en el nuevo escenario de la Política Común de Pesca y el establecimiento de un sistema que garantice la máxima utilización de los TAC disponibles en la Unión Europea. También el empleo de artes selectivas, un campo en el que Galicia avanzó sustancialmente, explicó. Rodríguez defendió un cambio de sistema de gestión de las pesquerías basado en el esfuerzo pesquero, ya que es más fácil de controlar y no alienta descartes, subrayó.