Vulcano afronta una semana crucial para seguir trabajando en la Ría

Fuentes sindicales apuntaron durante el verano que si en septiembre no se cerraba la venta del barco el astillero se vería obligado a acudir a la liquidación. Los trabajadores, que firmaron recientemente un nuevo ERE tras trece consecutivos, le dan a la empresa esta última oportunidad para sellar el negocio. Una naviera escandinava sería la interesada en incorporar a sus líneas este buque.

El ferri de Vulcano tuvo múltiples "novias" en los últimos años. Armadoras y navieras de múltiples países, incluido España. Stena Line o Trasmediterránea fueron algunas de las que acudieron hasta la factoría naval para conocer de primera mano el buque e intentar adquirirlo.

Todas las operaciones conocidas fracasaron al no llegar a un acuerdo sobre el método de compra. El propietario del barco es el Banco Santander, que lo recibió durante el concurso de acreedores de Astilleros Sevilla.

La entidad financiera fió a Vulcano la finalización del mismo, pero es quien decide el método de venta. La entidad quiere que el barco se venda bajo la fórmula del "tax lease", que ofrece ventajas fiscales para todas las partes. Las navieras escandinavas no quería usar este método.

El astillero ha vivido los últimos años con escasa carga de trabajo. Realizaron una rampa ro-ro que se adapta a las mareas para el Puerto de Vigo y un cargador de gas natural. Pero no lograron la adjudicación de las piezas de las pasarelas del puente de Rande pese a haber realizado los trabajos de ingeniería.n