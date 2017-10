Viza ya tiene más trabajadores fuera de Galicia que en O Porriño

nnn El Grupo Viza sigue imparable. La compañía de capital 100% gallego que preside el empresario Antonio Vega es la mayor suministradora de estructuras (armaduras) de asientos para automóviles de capital gallego y en el 2016 superó los 112 millones de euros de facturación (un 12% más), según informa un portavoz de la empresa.

En noviembre y diciembre de este año comenzarán a funcionar las nuevas factorías de la empresa en Tánger (dónde tenía una antigua que no podía crecer más) y en México, donde abre mercado. Esto hace que, por primera vez, el grupo gallego tenga más trabajadores fuera de O Porriño que en la factoría que es sede de la empresa.

En total, a cierre del año 2016, la empresa contaba con 1.078 trabajadores. De estos, 498 son de O Porriño, 362 de Tánger (Marruecos) y 218 en Pilsen (República Checa). A estos hay que sumar los sesenta profesionales que harán funcionar la factoría de Huetjozingo, en México. En total, la empresa tiene fuera de Galicia 640 empleados.

O Porriño está este año creciendo en producción, debido al aumento de volumen de producción de los modelos actuales, cosa que no sucedía desde 2010. En estos tres años (2016-­18) la compañía ha invertido 54 millones de euros en las fábricas en tecnología, maquinaria e I+D+i.

En Huetjozingo (México) la empresa ha concluido la construcción de una planta de 11.000 metros cuadrados que arrancará su producción en noviembre de este año, con una plantilla inicial de 60 empleados y una facturación prevista para 2018 de 10 millones de euros. La planta inicia su producción con estructuras para asientos para el grupo Volkswagen. Es ampliable, pues Viza dispone de una parcela industrial de 34.000 metros cuadrados.

En Tánger, Viza produce a pleno rendimiento en su planta actual, con una plantilla de 362 profesionales. Concluyeron recientemente la construcción de la nueva factoría de 12.000 metros cuadrados, que sustituirá a la anterior y que tiene capacidad de crecimiento (parcela de 28.000 metros cuadrados). Trabajan desde hace años para Renault y también está previsto iniciar producción para Volkswagen.

En la planta de O Porriño han invertido en 2016/17 un total de 18 millones de euros en tecnología, maquinaria y robotización. "Teníamos otros 9 millones de euros de inversión prevista ligados con el plan de competitividad de la planta de O Porriño en 2016. Al no contar con la adhesión de la parte social y no darse las condiciones de rentabilidad necesarias, no pudimos invertir en O Porriño esa parte y nos hemos visto obligados a redestinar esa inversión productiva a nuestras otras plantas (Pilsen, Tánger y Huetjozingo)", destaca este portavoz de la empresa.

Desde la dirección de Viza hay una apuesta clara por la planta de O Porriño y esperan que en el futuro "se den las condiciones que permitan realizar más inversiones que ayuden a garantizar la estabilidad a medio y largo plazo".n