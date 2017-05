La viguesa Xenera compra la eléctrica extremeña Serfsa

n n n La compañía eléctrica Xenera, con sede en Vigo y que cuenta con 20.000 clientes, ha adquirido Serfsa, una eléctrica que desarrolla su actividad sirviendo energía eléctrica a 2.000 clientes, en su mayoría en la provincia de Badajoz, en la comunidad de Extremadura.

Desde Xenera explicaron que por origen y convicción su mercado natural es Galicia, sin embargo todo consumidor de energía es su potencial cliente y parece que desde la novedosa compañía gallega han decidido no ponerle puertas al campo.

No es la primera actuación en este sentido que realizan los responsables de la ya famosa campaña de “A vaquiña”, puesto que ya realizaron una operación similar a finales de 2016 con la adquisición de El progreso del Pirineo, que opera en la provincia de Lleida, en Cataluña.

Xenera no resiste la tentación de sondear el mercado español en busca de pequeñas eléctricas que puedan verse afectadas por la complejidad del sistema eléctrico español.

El director comercial de la compañía gallega, Esteban Luis Sánchez, afirma que “el camino que elegimos para crecer es de manera segura y ofreciendo el mejor precio cliente a cliente. A pesar de ello estamos viendo como una oportunidad las pequeñas eléctricas que no resisten las presiones del mercado. Además estas expansiones nos permiten dar a conocer nuestro producto fuera de Galicia”, subraya.

ampliación geográfica

Xenera ha llevado a cabo su compra con el objetivo de ampliar geográficamente su presencia e implementar sinergias que permitan la ampliación del mercado objetivo. Es pues posible que pronto se vea la simpática imagen de “A vaquiña” en otros lugares de la geografía española.

El proyecto Xenera, que ya cuenta con más de 20.000 clientes por toda España, aunque su primer mercado es Galicia, aspira a convertirse en la primera comercializadora de electricidad cien por cien gallega. La compañía nació en el seno de una empresa tudense que tiene 120 años de historia y que explota un central hidroeléctrica en Tui. El gerente de Xenera, Ulises Varela, explicó en la inauguración de la sede de la empresa en la viguesa Policarpo Sanz hace unos meses, que trabajan en un sector "en el que tenemos que competir con grandes empresas eléctricas, es una batalla de David contra Goliat", apuntó. Pero opinó que "no lo hacemos tan mal cuando ya tenemos 20.000 clientes" y añadió que "la solución es un precio competitivo".