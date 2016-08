La vieja Pescanova propone a la nueva una fórmula de ampliación sin diluirse

La vieja Pescanova ha propuesto a la nueva una fórmula de ampliación de capital, que llegará de un momento a otro, que evitaría la dilución de los accionistas actuales y que consistiría en la transformación temporal de una parte de los créditos de Nueva Pescanova en créditos participativos “cosa que ya ha hecho la propia Nueva Pescanova este año, tal y como se indica en la memoria 2015 por un importe de 46,7 millones de euros”, señala la compañía propietaria del 20% de Nueva Pescanova en su informe de gestión del primer semestre presentado ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Esta modalidad –asegura- evitaría la posible dilución de los accionistas actuales y no perjudicaría a los acreedores participativos, si tiene carácter temporal”. Así, precisa que sería suficiente una prórroga del crédito participativo actual, que vende el 29 de abril de 2017, de forma que “a medida que el grupo vaya generando beneficios se irán reforzando sus recursos propios e irá desapareciendo la necesidad de prorrogar ese u otro crédito participativo”, concluye.

La otra alternativa que se presenta para la ampliación de capital de Nueva Pescanova para reforzar los recursos propios sería la capitalización de la totalidad o una parte de los créditos concursales, “lo que supondría la dilución de los accionistas actuales que no dispongan de créditos concursales para capitalizar, como es el caso de Pescanova”, explica en el mismo documento.

Los administradores de Pescanova aseguran que harán el mayor esfuerzo “para que sea la primera alternativa la que se apruebe en la junta general extraordinaria de Nueva Pescanova , que deberá convocarse al efecto de aprobar ese reforzamiento de recursos propios”, señala, “porque es la mejor tanto para sus socios como para sus acreedores concursales”, asegura.

Toda esta argumentación está incluida en la presentación de resultados del primer semestre de Pescanova S.A., remitido ayer a la CNMV. De sus datos se desprende que la vieja Pescanova, cuyo principal activo es una participación del 20% en Nueva Pescanova, registró un beneficio neto de 9.000 euros en el semestre iniciado el 1 de diciembre de 2015 y finalizado el 31 de mayo de este año, frente a unas pérdidas de 59.000 euros registradas un año antes. Fuentes de la empresa han querido aclarar que se debe fundamentalmente a que los consejeros no han cobrado y los dos puestos que tienen en Nueva Pescanova, que son remunerados, han entregado esos fondos a la vieja Pescanova para gastos corrientes.

El importe neto de la cifra de negocios alcanzó los 23.000 euros entre diciembre del pasado año y mayo de 2016, al tiempo que el resultado de explotación se situó en 40.000 euros.

La sociedad dio a conocer los resultados a pocos días de celebrar su junta general de accionistas, el 21 de septiembre, marcada por la división entre sus propietarios que se escenificará en la votación de dos propuestas alternativas para renovar y ampliar su consejo de administración. n