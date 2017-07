El transporte irá a huelga indefinida al fracasar la negociación con la patronal

nnn La reunión entre sindicatos y empresas del transporte de viajeros por carretera concluyó ayer sin acuerdo. El sector irá mañana a huelga indefinida tal y como decidieron los trabajadores en asamblea la pasada semana. La patronal planteado seguir con la negociación centrada en el ámbito provincial. En la jornada de ayer la estación de Vigo estuvo paralizada y solo salió el bus hacia Oporto, con intervención de piquetes informativos incluida.

El encuentro empezó a las 18,30 horas y terminó sobre las 20,00 horas. Según el representante de Transgacar, Carlos García Cumplido, en la cita se constató que "no es posible llegar a un acuerdo con carácter general para Galicia".

De ahí que las federaciones (junto a Transgacar también están Anetra, Fegabús y Fegatravi) hayan planteado "que la negociación se realice en cada una de las cuatro provincias", puesto que alegan que las circunstancias son "muy heterogéneas" en cada una de ellas en función del impacto económico del plan de reordenación del mapa de autobuses de la Xunta.

Sin embargo, los sindicatos recibieron esta propuesta como "una burla", sobre todo después de que propongan aceptar "cero" en cuanto a sus demandas. "Solo dicen que todo es culpa del plan", criticó el portavoz de CC OO, Marcos Pérez.

Así las cosas, la huelga de autobuses convocada para este miércoles se mantiene -será la octava jornada en Galicia con un alto nivel de parálisis de este servicio- y desde el jueves está previsto que los paros sean indefinidos, todos los días de la semana.

Carlos García Cumplido indicó que los empresarios solicitaron a los representantes de los trabajadores que "cuanto antes se convoquen las mesas provinciales" para "reanudar el trabajo". De hecho, confió en que sea posible verse de nuevo esta misma semana. Explicó que sus reticencias respecto a las exigencias de revisión salarial de los profesionales se derivan de que "la Xunta no ha revisado las tarifas de uso general ni el IPC del transporte escolar", de acuerdo con la patronal sin actualizar desde el año 2013, lo que critican los trabajadores.

Sin embargo, en representación de CC OO, Marcos Pérez apuntó que "no se puede engañar" y se mostró reacio a sentarse en las mesas provinciales, después de esta "burla". Hizo un llamamiento a la unidad sindical y reflexionó sobre que supone que hoy la reacción de los trabajadores será "mala". A las 9,00 horas volverán a darse asambleas en las principales estaciones de bus de la comunidad.

Carlos García Cumplido recuerda que el diálogo con la Consellería de Infraestrutura se dio "por zanjado" el pasado jueves.

Con todo, por su parte, señaló que "lo primero" que harán las empresas es "tratar de estudiar la documentación que publicaron ayer a ver si recoge alguna de las cosas que dijeron que iban a hacer, o si simplemente es un documento similar al de mayo". "A partir de ahí, diremos", avanzó.

Feijóo: "Las empresas no perderán dinero"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que su Gobierno es "consciente" de que ninguna empresa del transporte de viajeros por carretera "puede perder dinero" por prestar el servicio en la comunidad. "Que estén tranquilas", pidió el mandatario autonómico a las firmas del sector.

A un día de que la huelga se haga indefinida si no se soluciona el conflicto, en declaraciones a los medios en un acto en Santiago, Feijóo subrayó que las líneas que la Xunta va a licitar "tienen que mantener un equilibrio concesional, es decir, un equilibrio de explotación en las concesiones". Por ello, remarcó que las empresas tienen "la garantía de la Xunta" que no se las va a "arrinconar" o hacer que "pierdan dinero" por la prestación del servicio público de transporte escolar o discrecional.

También lanzó un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y reivindicó el acuerdo alcanzado en la pasada jornada con UGT y CC.OO., que "garantiza el empleo, la estabilidad y la seguridad a las plantillas". El presidente autonómico instó a las partes a juntarse para cerrar un acuerdo.

El DOG publica hoy la licitación del servicio

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la licitación de los 41 contratos para las más de 570 líneas de transporte de viajeros por carretera a las que la Xunta asegura que renunciaron las empresas, lo que obligó a "adelantar" la implantación de la primera fase del plan de reordenación del mapa de autobuses de la comunidad.

"Mañana mismo iniciaremos la licitación, la contratación de los nuevos servicios, licitando eses contratos que precisamos en esas zonas donde se produjeron esas más de 570 renuncias de líneas de transporte", avanzó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Vázquez dio cuenta de la situación a petición propia y también por reclamación de los grupos de la oposición, y destacó que "hoy mismo", por ayer, la administración autonómica está "ya dando un nuevo paso con la publicación de los nuevos proyectos definitivos, de los 41 proyectos definitivos, colgados en la página web para que puedan consultarse por todo el mundo".

Defendió esto como "un ejercicio también de transparencia y responsabilidad" y valoró que estos proyectos "recogen las propuestas de los sindicatos incrementando sustancialmente el presupuesto de los contratos".