Trabajadores de Pescanova convocan dos días de huelga por el convenio

Trabajadores de Nueva Pescanova en las plantas de elaboración y frigoríficos decidieron ayer en una asamblea, a la que asistieron unas 400 personas, convocar huelga los martes 14 y 21 de marzo al considerar que la empresa "continúa en sus trece" en la negociación de los convenios colectivos.

Según el representante de la CIG en el centro, Suso García, la decisión fue tomada por la "práctica totalidad" de los trabajadores presentes en la asamblea convocada por los sindicatos CIG, UGT, USO y CUT.

Además, avanzó que, si la empresa "no cede", prevén hacer indefinido este paro a partir del 3 de abril. Con todo, consideró que esperan que la dirección "rectifique" su postura y se "siente a negociar" con los trabajadores.

Y es que los sindicatos critican que, en sus propuestas para los nuevos convenios, Nueva Pescanova pretende "flexibilizar la jornada y abaratar la plantilla". "La eliminación de primas, el incremento de las jornadas o la eliminación de la antigüedad lo dejó por el camino pero el abaratar el salario de la gente y la flexibilidad son cuestiones en las que sigue enrocada y por las que no pasamos", manifestó.

En la asamblea de ayer en Redondela no esuvo presente el sindicato CC OO aunque, según el representante de la CIG, esperan que "se sume" a estos paros.

La ausencia de Comisiones se produce después de que se hayan formado dos bandos en la parte social de Pescanova. Ambas partes se culpan mutuamente de haber roto la unidad sindical, toda vez que en la reunión que mantuvieron a principios de febrero no lograron consensuar una posición frente a la empresa.

paros parciales de cc oo

En este marco, CC OO confirmó que la próxima semana iniciará paros parciales de una hora los martes y jueves del mes de marzo en la parte comercial, administrativa y de oficinas del grupo, medida que ve "suficientemente potente" como para "hacer reconsiderar su posición a la empresa".

Por su parte, la dirección de Nueva Pescanova sostiene que su propuesta de convenios colectivos para las plantas de elaboración y frigoríficos del grupo no afecta a los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los actuales trabajadores sino sólo a los nuevos contratados, a los que, en todo caso, propone salarios y condiciones que "mejoran" el convenio del sector.

Adicionalmente, ha recordado que si se alcanzara un acuerdo en la negociación de los convenios está prevista la creación de un "plan de empleo estable" con el que se pretenden generar unos 80 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años entre los centros industriales y oficinas.

La dirección de la multinacional gallega advirtió que, de no llegar a un acuerdo, los trabajadores de estas empresas pasarán a regirse por el convenio del sector, donde no se reconocen ni la antigüedad ni las subidas de nivel.